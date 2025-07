Kežmarok čaká modernizácia verejného osvetlenia za 2,8 mil. eur

Kežmarok 2. júla (TASR) - Mesto Kežmarok čaká rozsiahla modernizácia verejného osvetlenia. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že nová, moderná sústava s 1577 svietidlami prinesie vyššiu energetickú efektivitu, zlepší bezpečnosť v uliciach a výrazne zníži náklady na prevádzku a údržbu. Hodnota projektu je takmer 2,8 milióna eur.



Aktuálne osvetlenie je podľa mesta v mnohých prípadoch zastarané, technicky nevyhovujúce a často až 30 rokov staré. Neefektívna prevádzka znamenala vysoké výdavky, pričom dostupnosť náhradných dielov bola obmedzená. „Modernizáciou osvetlenia nielen šetríme verejné financie, ale zvyšujeme aj bezpečnosť a komfort pre našich obyvateľov. Každé euro, ktoré ušetríme, investujeme späť do rozvoja nášho mesta,“ uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Projekt prebieha v troch hlavných etapách, pričom prvá je zameraná na výmenu svietidiel, opravu elektrovýzbroje, náter stožiarov, zavedenie smart riadenia a dispečingu. V ďalšej fáze to bude kompletná výmena nevyhovujúcich prvkov, vrátane káblového vedenia, rozvádzačov, optickej siete a svetelných bodov. Na záver sa ráta s rozšírením osvetlenia o 159 nových svetelných miest a to do konca roka 2025.



Mesto pritom ráta s úsporou 60 percent elektrickej energie vďaka dynamickému stmievaniu. Ročná úspora spotreby je na úrovni takmer 180.000 kWh a teda viac ako 76.000 eur. Životnosť technológie je pritom minimálne 15 rokov a má tiež nižší dosah na životné prostredie. „Investícia vo výške 2,798 milióna eur je financovaná s podporou Environmentálneho fondu,“ uzavrelo mesto.