Kežmarok chce v roku 2022 preinvestovať rekordnú sumu

Kežmarok 10. mája (TASR) – Mesto Kežmarok plánuje v roku 2022 zrealizovať investičné projekty v rekordnej sume viac ako 14 miliónov eur. Obyvatelia by z nich mali profitovať po ekologickej, kultúrnej i športovej stránke, samospráva tiež skvalitňuje dopravnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe mesta.



"Od prvých jarných mesiacov pokračujú práce na stavbe kompostárne. Ide o zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a verejných priestranstiev. Nové mechanizačné vybavenie a technologické zariadenie umožní aj zber a zhodnotenie kuchynského odpadu," priblížil referent útvaru prípravy investícií a životného prostredia mestského úradu Peter Justh.



Rozostavaná je tiež nová budova regionálnej tržnice, pričom súčasťou projektu je aj revitalizácia priľahlého parku. Mesto zároveň pracuje na rekonštrukcii športovej haly, v pláne je aj prestavba futbalového štadióna. "Ďalšou veľkou investíciou je rekonštrukcia mosta nad riekou Poprad pri bývalej budove Tatraľanu. Most prejde veľkou rekonštrukciou, dôjde k jeho rozšíreniu, spevneniu," doplnil Justh s tým, že úpravu má podstúpiť aj svetelná križovatka pri ňom.



Podľa neho považuje samospráva za dôležité aj zachovanie kultúrnych pamiatok v meste. Úplne alebo čiastočne sú už aktuálne zrealizované rekonštrukcia zvonice pri Bazilike sv. Kríža a rekonštrukcia reduty na Hlavnom námestí. "Taktiež sme pristúpili k príprave rekonštrukcií budov, ktoré sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok, a to budov na Hlavnom námestí 25 a Ul. Dr. Alexandra 16. Obe budovy sú pýchou mesta, a preto je dôležité, že došlo k ich rekonštrukcii a zachovaniu pre ďalšie generácie po nás," podotkol.



Za najväčšiu investíciu uplynulého roka označil Justh výstavbu budovy centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré samospráva avizuje otvoriť "čoskoro", z pripravovaných projektov je podľa neho najnákladnejším rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice. "V súčasnosti sme v štádiu riešenia stavebného povolenia a následne budeme hľadať financie na realizáciu jednotlivých etáp," ozrejmil.