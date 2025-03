Kežmarok chystá modernizáciu futbalového štadióna

Kežmarok 4. marca (TASR) - Mesto Kežmarok sa pripravuje na modernizáciu futbalového štadióna. O financie na projekt sa uchádza z Fondu na podporu športu. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie a propagácie mesta Jarka Hlaváčová s tým, že návrh na zapojenie sa do projektu s 30-percentným spolufinancovaním schválili na poslednom rokovaní aj mestskí poslanci.



Projekt je rozdelený na dve etapy, pričom v prvej sa vybuduje zavlažovací systém s novou studňou, osadí sa nové osvetlenie s technológiou a kontajner na zabezpečenie prevádzky počas zápasov a tréningov. "Vyvolanou investíciou v rámci modernizácie sú spevnené plochy, oplotenie s bránami a ochranná sieť. Rozpočtový náklad pre túto etapu je vyše 2,2 milióna eur s DPH. Práce by sa mali začať na jeseň tohto roka, avšak všetko závisí od dostupnosti finančných prostriedkov a dotácie," uviedlo oddelenie rozvoja mesta a výstavby.



V tomto roku by mesto chcelo projektovo pripraviť aj druhú etapu, ktorá bude spočívať vo výstavbe nového objektu so zázemím pre potreby futbalového klubu MFK Kežmarok, a to hlavne pre deti a mládež. Hlaváčová dodala, že pôjde o náročnejšiu výstavbu, keďže bude potrebné vybudovať nové prípojky, parkovacie plochy, preložiť vodovod a odstrániť pôvodné budovy. V súčasnosti je futbalový štadión riešený pomocou prírodného trávnika, ktorý je nevyhovujúci hlavne v zimných mesiacoch.



"Je to veľký krok pre náš klub a mládež. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nájsť spoločnú reč s vedením mesta a podporiť tento dôležitý projekt. Umelá tráva prinesie výrazné zlepšenie tréningových podmienok. Bude využiteľná celoročne, bez ohľadu na počasie a umožní pravidelné a kvalitné tréningy našim mladým talentom aj dospelým hráčom," zhodnotil prezident klubu MFK Kežmarok Ján Nahálka.



Primátor mesta Ján Ferenčák dodal, že nové športovisko prinesie lepšie podmienky pre futbalistov i fanúšikov. Zároveň podľa neho prispeje k rozvoju športu v meste. "Verím, že po jeho dokončení bude slúžiť nielen futbalovým klubom, ale aj širokej verejnosti," uzavrel Ferenčák.