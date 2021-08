Do časovej schránky Kežmarčania uložili aj rúška

Kežmarok 19. augusta (TASR) – Do strechy kežmarskej Reduty uložili vo štvrtok odkaz pre budúce generácie. Nadviazali tak na historický odkaz zo začiatku 19. storočia, ktorý v sklenenej fľaši našli vo veži Reduty v júli tohto roka počas jej rekonštrukcie. Súčasťou aktuálneho odkazu uloženého do časovej schránky je i ochranné tvárové rúško. Pre TASR to potvrdila Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu v Kežmarku.



"Vzhľadom na to, že žijeme v dobe poznačenej pandémiou koronavírusu, do časovej kapsule som okrem iného vložil symbolicky aj jedno zo svojich ochranných rúšok s erbom mesta. Bolo vyrobené na miestnej škole v Kežmarku a prenechané Kežmarčanom do budúcna," uviedol počas ukladania časovej schránky do Reduty primátor Ján Ferenčák s tým, že zanechaním artefaktov, približujúcich súčasnú podobu mesta pre budúce generácie, sa "symbolicky zotrú hranice času". Časová schránka okrem rúška obsahuje písomný odkaz, aktuálnu fotografiu námestia s vyobrazenou radnicou a Redutou, USB kľúč s fotografiami a videami mesta a niekoľko pamätných dukátov vyrobených pre festival Európske ľudové remeslo, ktorého jubilejný 30. ročník sa v Kežmarku uskutoční budúci rok.



Obsah sklenenej fľaše, ktorú vo veži počas rekonštrukcie náhodne našli 14. júla, obsahoval dva pergameny. "Do veže budovy boli podľa oficiálneho prekladu uložené 12. decembra 1817 kancelistom a štvrťmajstrom Františkom Róthom za prítomnosti významných osobností mesta," pripomenula Sosková s tým, že na jednom z pergamenov je vyobrazenie Kezmarku a Vysokých Tatier podla rytiny J. G. Lumnitzera z roku 1814, druhý obsahuje menný zoznam vtedajších predstaviteľov mesta Kežmarok, vrátane richtára a členov senátu, vonkajšej a vnútornej rady. Originály listín poputujú do popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove. "Vzácne na týchto konkrétnych pergamenoch je aj to, ako a kde sa našli," povedala vo štvrtok Božena Malovcová z archívu s tým, že inštitúcia uchováva "celý magistrát mesta Kežmarok" od konca 13. storočia. Obyvatelia a návštevníci Kežmarku si budú môcť faksimile nájdených pergamenov pozrieť v blízkej budúcnosti v priestoroch radnice, prípadne Reduty či Kežmarského hradu.



Kežmarská Reduta je od roku 1981 národnou kultúrnou pamiatkou. "Pôvodne renesančnú budovu zo 17. storočia prestavali v roku 1818. Klasicisticky upravená bola v rokoch 1818 a 1819," informovala Sosková s tým, že ďalšie úpravy objektu nasledovali v 70. až 80. rokoch 20. storočia a po roku 2000. Interiér Reduty mesto zrekonštruovalo v roku 2017, aktuálnu obnovu exteriéru realizuje samospráva s pomocou dotácie od ministerstva kultúry vo výške 362.800 eur, spolufinancovanie predstavuje sumu 20.250 eur. Prvé a druhé podlažie Reduty dnes využíva mestský úrad, sídli tam aj Centrum podpory regionálneho rozvoja. Obnovený vnútorný dvor bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície.