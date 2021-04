Do kežmarských škôl sa vrátili takmer všetci ôsmaci a deviataci

Kežmarok 20. apríla (TASR) – Do kežmarských základných škôl (ZŠ) nastúpilo od pondelka (19. 4.) v priemere 95 percent žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že najvyššiu účasť, až 99 percent, mali v prvý deň prezenčného vyučovania na Základnej škole s materskou školou Nižná brána.



„My sme v škole už od februára. Prvý stupeň chodí stabilne v priemernom počte 90 percent žiakov, žiaci materskej školy v priemere 85 percent žiakov a teraz prišli ôsmaci a deviati v počte 99 percent. Takúto dochádzku nemáme často ani za bežného režimu,“ priblížil riaditeľ školy Dušan Tokarčík. Kloktacie testy sa u nich osvedčili, mladšie ročníky mali možnosť kloktať už trikrát. Tento týždeň k nim pribudnú aj ôsmaci a deviataci.



Účasť na vyučovaní je i naďalej podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testujú sa tiež žiaci na druhom stupni základných škôl. Ako ozrejmila Sosková, obnovila sa aj prevádzka školských jedální, a to pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne.



Primátora mesta Jána Ferenčáka teší, že aj ďalšie ročníky sú opäť v škole. „Čo sa týka povinného testovania žiakov, bol by som rád, aby všetci tí, ktorí o to prejavia záujem, boli testovaní kloktacími testami. Odľahčíme tým MOM-ky, ale hlavne je to menej zaťažujúce pre detský organizmus. Je to ale na báze dobrovoľnosti,“ podotkol Ferenčák.



V prípade, že Kežmarok ostane i naďalej medzi okresmi s priaznivou epidemiologickou situáciou, konkrétne v červenej farbe (druhý stupeň varovania), od 26. apríla sa otvorí celý druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré zodpovedajú druhému stupňu základných škôl.