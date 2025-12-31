< sekcia Regióny
Finančnú situáciu na cirkevnej škole v Kežmarku stabilizovali
Po intenzívnej komunikácii so zriaďovateľom ministerstvo školstva podľa riaditeľa chýbajúce financie v týchto dňoch odoslalo z iných zdrojov, aby škola mohla fungovať ďalej.
Autor TASR
Kežmarok 31. decembra (TASR) - Finančnú situáciu sa na Základnej škole s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku podarilo po piatich mesiacoch stabilizovať. Pre TASR to potvrdil riaditeľ školy Pavol Krajči s tým, že financie na chod im v závere roka zaslal rezort školstva. Hrozilo pritom, že od nového roka nebude mať škola na prevádzku ani na výplaty pre zamestnancov.
Problém súvisí s viac ako 30 rokov trvajúcim sporom o hranicu katastra medzi Kežmarkom a obcou Ľubica. Po zmene katastrálnej mapy totiž patrí škola do územnej správy obce. Mesto tak jej zriaďovateľovi, ktorým je Spišské biskupstvo, od augusta zadržiava príspevok, ktorý podľa zákona každá samospráva dostáva na celý kalendárny rok na financovanie školských zariadení. „Ide o zhruba 20.000 eur mesačne, ktoré posielalo mesto zriaďovateľovi na účet a ten to posielal škole. Tieto peniaze sú účelovo viazané, nemôžu byť použité inde. My sme preto právom žiadali od mesta, keďže obec Ľubica ešte z podielových daní zdroje nedostala a nebolo to na ministerstve financií preklopené, aby si plnilo svoju povinnosť a dávalo nášmu zriaďovateľovi prostriedky na prevádzku a mzdy,“ vysvetlil Krajči s tým, že od augusta im takto kežmarská samospráva zadržala už približne 100.000 eur.
Keďže sa zriaďovateľovi školy nepodarilo s primátorom Jánom Ferenčákom dohodnúť, obrátil sa na rezort školstva. Ten vydal usmernenie, na základe ktorého sa má mesto s obcou dohodnúť a previesť finančné prostriedky, pričom obec ich následne poskytne cez zriaďovateľa škole. Aj napriek tomu však kežmarská samospráva prostriedky nepreviedla. Problémom sa podľa Krajčiho zaoberali aj mestskí poslanci v Kežmarku, ktorí uznesením schválili zmluvu o prevode finančných prostriedkov. „Pri hlasovaní bolo 17 poslancov za, jediný sa zdržal zástupca primátora Jozef Matia a uznesenie napokon primátor nepodpísal, pretože tam podľa neho boli právne chyby,“ upozornil riaditeľ.
Primátor v reakcii zverejnenej na webovej stránke mesta uviedol, že sú pripravení s obcou rokovať zákonným spôsobom. V súčasnosti však podľa neho neexistuje žiaden právny titul na prevod finančných prostriedkov obci Ľubica. „Obec Ľubica je povinná vykonávať na spornom území všetky povinnosti, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, a to aj zo zákonov upravujúcich školstvo. Situáciu je potrebné bezodkladne riešiť, keďže rovnaký stav sa bude opakovať aj v roku 2026,“ uviedol Ferenčák.
Po intenzívnej komunikácii so zriaďovateľom ministerstvo školstva podľa riaditeľa chýbajúce financie v týchto dňoch odoslalo z iných zdrojov, aby škola mohla fungovať ďalej. „Do konca marca sa to má vysporiadať a štatistické údaje, ktoré zadávame k 15. septembru a museli sme ich ešte nahlásiť mestu Kežmarku, má prevziať obec Ľubica. Prvé mesiace bude situácia ešte zrejme rovnaká, sami nevieme, ako sa to bude riešiť, teraz sa podarilo dorovnať tento kalendárny rok a uvidíme. Tým, že sme sa dostali do katastrálneho územia Ľubice, je už obec povinná financovať školu z podielových daní,“ dodal Krajči. Cirkevnú základnú školu na sídlisku Juh aktuálne navštevuje 565 žiakov a škôlku 175 detí.
Problém súvisí s viac ako 30 rokov trvajúcim sporom o hranicu katastra medzi Kežmarkom a obcou Ľubica. Po zmene katastrálnej mapy totiž patrí škola do územnej správy obce. Mesto tak jej zriaďovateľovi, ktorým je Spišské biskupstvo, od augusta zadržiava príspevok, ktorý podľa zákona každá samospráva dostáva na celý kalendárny rok na financovanie školských zariadení. „Ide o zhruba 20.000 eur mesačne, ktoré posielalo mesto zriaďovateľovi na účet a ten to posielal škole. Tieto peniaze sú účelovo viazané, nemôžu byť použité inde. My sme preto právom žiadali od mesta, keďže obec Ľubica ešte z podielových daní zdroje nedostala a nebolo to na ministerstve financií preklopené, aby si plnilo svoju povinnosť a dávalo nášmu zriaďovateľovi prostriedky na prevádzku a mzdy,“ vysvetlil Krajči s tým, že od augusta im takto kežmarská samospráva zadržala už približne 100.000 eur.
Keďže sa zriaďovateľovi školy nepodarilo s primátorom Jánom Ferenčákom dohodnúť, obrátil sa na rezort školstva. Ten vydal usmernenie, na základe ktorého sa má mesto s obcou dohodnúť a previesť finančné prostriedky, pričom obec ich následne poskytne cez zriaďovateľa škole. Aj napriek tomu však kežmarská samospráva prostriedky nepreviedla. Problémom sa podľa Krajčiho zaoberali aj mestskí poslanci v Kežmarku, ktorí uznesením schválili zmluvu o prevode finančných prostriedkov. „Pri hlasovaní bolo 17 poslancov za, jediný sa zdržal zástupca primátora Jozef Matia a uznesenie napokon primátor nepodpísal, pretože tam podľa neho boli právne chyby,“ upozornil riaditeľ.
Primátor v reakcii zverejnenej na webovej stránke mesta uviedol, že sú pripravení s obcou rokovať zákonným spôsobom. V súčasnosti však podľa neho neexistuje žiaden právny titul na prevod finančných prostriedkov obci Ľubica. „Obec Ľubica je povinná vykonávať na spornom území všetky povinnosti, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, a to aj zo zákonov upravujúcich školstvo. Situáciu je potrebné bezodkladne riešiť, keďže rovnaký stav sa bude opakovať aj v roku 2026,“ uviedol Ferenčák.
Po intenzívnej komunikácii so zriaďovateľom ministerstvo školstva podľa riaditeľa chýbajúce financie v týchto dňoch odoslalo z iných zdrojov, aby škola mohla fungovať ďalej. „Do konca marca sa to má vysporiadať a štatistické údaje, ktoré zadávame k 15. septembru a museli sme ich ešte nahlásiť mestu Kežmarku, má prevziať obec Ľubica. Prvé mesiace bude situácia ešte zrejme rovnaká, sami nevieme, ako sa to bude riešiť, teraz sa podarilo dorovnať tento kalendárny rok a uvidíme. Tým, že sme sa dostali do katastrálneho územia Ľubice, je už obec povinná financovať školu z podielových daní,“ dodal Krajči. Cirkevnú základnú školu na sídlisku Juh aktuálne navštevuje 565 žiakov a škôlku 175 detí.