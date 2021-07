Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Kežmarku bude 3 týždne odstavené

Kežmarok 1. júla (TASR) - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny Agel, nebude od 5. do 26. júla do 07.00 h v prevádzke. Dôvodom je rekonštrukcia priestorov. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Hlavnou príčinou sú prevádzkovo-technické dôvody, ktoré súvisia s úpravou a vynovením priestorov nášho oddelenia," uviedol riaditeľ nemocnice František Lešundák.



Nemocnica podľa jeho slov realizuje ďalší krok pre zvýšenie kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



V danom období bude pacientkam poskytovaná zdravotná starostlivosť primárne v Nemocnici Poprad, a.s.