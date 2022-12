Kežmarok je najlepším európskym mestom športu do 25.000 obyvateľov

Kežmarok 7. decembra (TASR) - Mesto Kežmarok bolo ocenené ako "The Best European Town of Sport 2022", titul si zástupcovia samosprávy boli prevziať tento týždeň na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Sosková s tým, že osobne si prevzali zlatú vlajku určenú pre najlepšie európske mesto športu.



"Keď sme začiatkom tohto roka získali cenu Európske mesto športu 2022, ktoré nám udelila hodnotiaca komisia ACES (Asociácie európskych miest športu) Europe, sľúbili sme, že rozhýbeme celé mesto. Pohyb totiž patrí k intervenujúcim činiteľom zdravia, ktorý sa nedá ničím kompenzovať. Byť ohodnotenými ako najlepší medzi ostatnými európskymi mestami je pre nás skutočne veľkou poctou," skonštatoval primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Kežmarok sa oficiálne stal najlepším európskym mestom športu roku 2022 v kategórii do 25.000 obyvateľov a je vôbec prvým slovenským mestom, ktoré takýto titul získalo. Od januára do decembra sa tam konalo 250 športovo-pohybových aktivít, do ktorých sa zapojilo viac ako 8000 obyvateľov a návštevníkov mesta. Z toho bolo cez 4000 detí, 300 seniorov, 160 obyvateľov so zdravotným znevýhodnením a 9900 dobrovoľníkov a divákov.



"Tento najprestížnejší titul udeľujeme mestám za uplynulý rok ich športového pôsobenia na mape Európy. Kežmarok podľa nás dosiahol neuveriteľný progres nielen v dobudovaní športovej infraštruktúry v rámci svojich možností, no predovšetkým v zapojení širokej populácie do realizácie pohybovej aktivity. Je úžasným príkladom toho, ako vie mesto motivovať svojich obyvateľov k pohybu vytvorením vhodných podmienok," uviedla členka predstavenstva asociácie Andrea Junger.



Nezisková organizácia ACES Europe udeľuje tituly od roku 2001 v desiatich kategóriách. Hlavným cieľom je oceniť význam športu v danom meste či komunite a podporiť jeho ďalší rozvoj v športovej oblasti. Oceňovanie za účasti zástupcov UNESCO a Európskeho parlamentu sa koná každoročne v Bruseli.