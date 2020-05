Jubilejný ročník Európskeho ľudového remesla presunuli na budúci rok

Kežmarok 5. mája (TASR) – Jubilejný 30. ročník festivalu Európske ľudové remeslo, ktorý sa mal konať počas druhého júlového víkendu v Kežmarku, presunuli na budúci rok. TASR o tom informoval Lórant Paugsch z oddelenia komunikácie a propagácie Mestského úradu v Kežmarku s tým, že hlavným dôvodom presunutia festivalu sú obmedzenia počas trvania koronakrízy. Organizačný výbor však pripravuje iný kultúrne a folklórne bohatý víkend.



„V prvom rade platí stále zákaz zhromažďovania sa. Premýšľali sme, či zariskovať alebo nie a nezrušiť náš festival, pokračovať v prípravách, ale bolo by to veľmi veľké riziko. Európske ľudové remeslo je o európskom remesle, tradíciách, hudbe a speve. Každoročne privítame desiatky účinkujúcich zo zahraničia, no zdá sa, že v tomto roku by k nám európske folklórne súbory nemohli prísť pre pandemické obmedzenia v cestovaní,“ priblížil dôvody presunutia festivalu jeho riaditeľ a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.



Festival by tým išiel podľa neho úrovňou veľmi dole a organizačný výbor rozhodol, že jubilejný ročník si vyžaduje väčšiu slávu či dôslednejšie prípravy. Preto došlo k jeho presunutiu na budúci rok. Tridsiaty ročník EĽRA sa tak uskutoční 9. až 11. júla 2021 v Kežmarku.



Napriek tomu o tradície, folklór a kultúru nebude v meste núdza. „Dohodli sme sa však, že v Kežmarku usporiadame 4. až 6. septembra trh, kde spojíme tradičné remeslá s predajnými trhmi. Nebude chýbať ani kultúrny program. Bude to nízkorozpočtové, určené pre ľudí, aby sa mohli trochu zabaviť, stretnúť sa, dať si dobré jedlo. Veríme, že vtedy už zákaz o zhromažďovaní sa nebude platiť,“ dodáva Ferenčák.