Kompostáreň v Kežmarku už slúži obyvateľom, stavba sa predražila

Kežmarok 13. októbra (TASR) - Kompostáreň v Kežmarku od tohto týždňa slúži miestnym obyvateľom, jej výstavba sa o niečo predražila. Vedúci útvaru výstavby, dopravy a životného prostredia na tamojšom mestskom úrade Štefan Zima pri príležitosti sprevádzkovania kompostárne vo štvrtok uviedol, že myšlienka prípravy projektu vznikla už v roku 2018, s realizáciou sa začalo vlani.



Celkové náklady vrátane technológie sú podľa neho na úrovni tri milióny eur. "Došlo k nárastu cien v technologickej časti, z pôvodných 1,9 milióna eur na 2,2 milióna eur. Zvyšných 800.000 eur stála technika slúžiaca na zber kuchynského odpadu, zelene, z orezávania stromov a pod.," objasnil Zima s tým, že 95 percent pôvodných nákladov financovala samospráva vďaka dotáciám z eurofondov prostredníctvom operačného programu kvalita životného prostredia.



Práce začali dodávkou techniky v marci 2021, následne odštartovali stavebné práce na jednotlivých objektoch. Proces ukončili kolaudáciou len nedávno. Kapacita kompostárne je približne 4000 ton odpadu ročne, aktuálne je podľa Zimu naplnená na 50 percent. "Dokážeme teda pokryť aj potreby širšieho regiónu. Ide o zložitú technológiu, ktorá sa na Slovensku zrealizovala asi prvýkrát, inšpirovali sme sa napríklad v Rakúsku, kde to už funguje," ozrejmil. Parcela so systémom, ktorý bude slúžiť na kompostovanie biologického odpadu, má takmer 7000 štvorcových metrov.



Každý obyvateľ ročne vyprodukuje približne 100 kilogramov odpadu potravinového charakteru. "Ide o nehygienický odpad, od 1. júla sme povinní rozumne s ním nakladať. My sme sa rozhodli ísť touto cestou, a tak všetok biologicky rozložiteľný odpad od bytoviek a z údržby zelene, vieme zmysluplne spracovať a v lehote 14 týždňov z neho vytvoriť hmotu, ktorú vieme neskôr opäť využiť," objasnil Zima. Dodal, že ročne stojí mesto zvoz kuchynského odpadu 70.000 eur ročne, ďalšie desiatky tisíc eur budú potrebné na prevádzku kompostárne. "Časť z toho, čo vyrobíme však vieme neskôr predať na trhu, avšak nesmieme mať najbližších päť rokov z toho zisk," dodal Zima.



Nová kompostáreň na Poľnej ulici pozostáva zo štyroch stavebných objektov. V dozrievacích boxoch bude prebiehať proces hygienizácie, aby sa pôsobením vysokej teploty a času odstránili či zredukovali patogénne mikroorganizmy. Hotový produkt, teda kompost, sa bude skladovať na spevnenej ploche.