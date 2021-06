Kežmarské kúpalisko otvorí sezónu programom pre deti a rodiny

Kežmarok 29. júna (TASR) - Letné kúpalisko v Kežmarku otvorí svoju v poradí piatu sezónu vo štvrtok 1. júla o 10:00. Počas celého dňa sa deti a rodiny budú môcť zabaviť pri animačných aktivitách, ktoré sa budú striedať v jednotlivých blokoch. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu.



Ako povedala, počas dňa vystúpia vodník a víly s bublinovou šou, deti si zatancujú na mini diskotéke, chýbať nebude ani aquadance či skákací hrad. Premiérový deň kúpania pod holým nebom vyvrcholí o 16.00 h koncertom hudobnej skupiny 4ka band.



„Aj napriek zložitej situácii a neistote, ktorú máme pre pandémiu, sa mesto Kežmarok rozhodlo otvoriť brány svojho kúpaliska. Je špecifické tým, že sa v ňom nachádza voda obohatená o pravú jadranskú soľ. Naši návštevníci tak budú môcť stráviť dovolenku doma, pri našom malom Jadranskom mori, a necestovať do zahraničia. Kúpalisko bude otvorené počas dvoch letných mesiacov a umožní deťom i dospelým, aby si oddýchli a nabrali nové sily a energiu do ďalšieho obdobia," uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali usmernenia personálu vzhľadom na pretrvávajúce pandemické nariadenia," upozornil riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok, ktoré kúpalisko prevádzkujú, Miroslav Škvarek.



Kúpalisko bude otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h. Povolený počet ľudí v areáli sa bude odvíjať od aktuálnej situácie a od obmedzení súvisiacich so zvýšenými hygienickými opatreniami.