< sekcia Regióny
Kežmarok má v pláne viacero investícií, vrátane rekonštrukcie troch ZŠ
Aktuálne v meste budujú nízko kapacitné zariadenie pre 12 seniorov, ktoré by malo byť hotové v júli tohto roku. Celkový rozpočet je takmer 1,5 milióna eur a zdrojom financovania je Plán obnovy.
Autor TASR
Kežmarok 26. januára (TASR) - V roku 2026 má mesto Kežmarok v pláne viacero prioritných investičných akcií. Niektoré z nich sú v procesoch verejného obstarávania, iné sú v úplných začiatkoch projektových dokumentácií alebo podliehajú schváleniu v mestskom zastupiteľstve. Pre TASR to potvrdila Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie mesta.
Aktuálne v meste budujú nízko kapacitné zariadenie pre 12 seniorov, ktoré by malo byť hotové v júli tohto roku. Celkový rozpočet je takmer 1,5 milióna eur a zdrojom financovania je Plán obnovy. V marci by mali v miestnej nemocnici sprevádzkovať nové operačné sály na oddelení chirurgie. Mesto tam tiež z vlastných zdrojov realizuje projekt nového hydrantu. Od júla minulého roka sa v Kežmarku rekonštruuje aj verejné osvetlenie a práce by mali byť hotové v auguste. Na tento účel si mesto vzalo úver z Environmentálneho fondu, pričom celkový rozpočet je viac ako 2,8 milióna eur.
V rámci školstva v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania modernizácie troch základných škôl (ZŠ). „V prípade ZŠ Dr. Daniela Fischera je rozpočet viac ako 611.000 eur a doba realizácie je 12 mesiacov. Na obnovu ZŠ Nižná brána je vyčlenených takmer 690.000 eur, kde školákom pribudne umelý trávnik, nové verejné osvetlenie a átrium. Na ZŠ na Hradnom námestí pribudne multifunkčné ihrisko a exteriérová učebňa. Celková hodnota projektu je takmer 291.000 eur,“ vymenovala Dobránszka s tým, že všetky projekty sú financované z Programu Slovensko. Na ZŠ Dr. D. Fischera a ZŠ Nižná brána pribudne aj fotovoltika, čo by malo mať pozitívny vplyv na energetickú náročnosť budov.
Mesto tiež pracuje na revitalizácii vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, čo si odhadom vyžiada zhruba 6,7 milióna eur. „Zdroj financovania sú fondy Európskej únie - Program Slovensko, z ktorých dotácia zatiaľ predstavuje viac ako 2,6 milióna eur,“ dodala Dobránszka s tým, že mesto sa chce na postupnú realizáciu uchádzať o prostriedky z viacerých výziev.
V začiatkoch verejného obstarávania je aj projekt zavádzania systému množstvového zberu, v rámci ktorého pribudnú v meste oplotené kontajnerové stojiská. „Zdroj financovania je Ministerstvo životného prostredia SR. Celkový rozpočet s DPH predstavuje viac ako dva milióny eur a predpoklad realizácie je apríl 2026 až september 2027,“ objasnila Dobránszka s tým, že aktuálne majú vypracovanú projektovú dokumentáciu aj na nový mestský úrad, ktorý by sídlil v jednej budove. Mesto chce tiež pokračovať v rekonštrukcii športovej haly a futbalového štadióna, postaviť 30 nájomných bytov, či vybudovať cyklistický chodník smerom na Mlynčeky.
Aktuálne v meste budujú nízko kapacitné zariadenie pre 12 seniorov, ktoré by malo byť hotové v júli tohto roku. Celkový rozpočet je takmer 1,5 milióna eur a zdrojom financovania je Plán obnovy. V marci by mali v miestnej nemocnici sprevádzkovať nové operačné sály na oddelení chirurgie. Mesto tam tiež z vlastných zdrojov realizuje projekt nového hydrantu. Od júla minulého roka sa v Kežmarku rekonštruuje aj verejné osvetlenie a práce by mali byť hotové v auguste. Na tento účel si mesto vzalo úver z Environmentálneho fondu, pričom celkový rozpočet je viac ako 2,8 milióna eur.
V rámci školstva v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania modernizácie troch základných škôl (ZŠ). „V prípade ZŠ Dr. Daniela Fischera je rozpočet viac ako 611.000 eur a doba realizácie je 12 mesiacov. Na obnovu ZŠ Nižná brána je vyčlenených takmer 690.000 eur, kde školákom pribudne umelý trávnik, nové verejné osvetlenie a átrium. Na ZŠ na Hradnom námestí pribudne multifunkčné ihrisko a exteriérová učebňa. Celková hodnota projektu je takmer 291.000 eur,“ vymenovala Dobránszka s tým, že všetky projekty sú financované z Programu Slovensko. Na ZŠ Dr. D. Fischera a ZŠ Nižná brána pribudne aj fotovoltika, čo by malo mať pozitívny vplyv na energetickú náročnosť budov.
Mesto tiež pracuje na revitalizácii vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, čo si odhadom vyžiada zhruba 6,7 milióna eur. „Zdroj financovania sú fondy Európskej únie - Program Slovensko, z ktorých dotácia zatiaľ predstavuje viac ako 2,6 milióna eur,“ dodala Dobránszka s tým, že mesto sa chce na postupnú realizáciu uchádzať o prostriedky z viacerých výziev.
V začiatkoch verejného obstarávania je aj projekt zavádzania systému množstvového zberu, v rámci ktorého pribudnú v meste oplotené kontajnerové stojiská. „Zdroj financovania je Ministerstvo životného prostredia SR. Celkový rozpočet s DPH predstavuje viac ako dva milióny eur a predpoklad realizácie je apríl 2026 až september 2027,“ objasnila Dobránszka s tým, že aktuálne majú vypracovanú projektovú dokumentáciu aj na nový mestský úrad, ktorý by sídlil v jednej budove. Mesto chce tiež pokračovať v rekonštrukcii športovej haly a futbalového štadióna, postaviť 30 nájomných bytov, či vybudovať cyklistický chodník smerom na Mlynčeky.