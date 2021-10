Mesto Kežmarok nesúhlasí so zrušením súdu

Kežmarok 25. októbra (TASR) - Mesto Kežmarok nesúhlasí s plánovaným zrušením tamojšieho Okresného súdu. Nová, už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov vrátane kežmarského. V piatok (22. 10.) to pred novinármi uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



Primátor Kežmarku Ján Ferenčák považuje zrušenie súdu z odborného a logického hľadiska za neopodstatnené a neodôvodnené. So súdom podľa jeho slov pritom úzko súvisí aj okresná prokuratúra a iné inštitúcie štátu v okrese.



"Len v prvej polovici tohto roka okresný súd rozhodol viac ako 2100 vecí vo všetkých agendách a vo výške nápadu na jedného sudcu zo všetkých 54 okresných súdov je na 21. mieste v Slovenskej republike. V okrese máme 51,47 percenta rómskej populácie, čo má obrovský vplyv na skladbu a výšku nápadu v trestnej agende. Akákoľvek reforma súdnej mapy spočívajúca v rušení súdov by v súčasnosti priniesla do činnosti súdov len chaos súvisiaci s odchodom kvalifikovaného odborného personálu, sťaženie rozhodovania, čo bude mať za následok nie sledovanú rýchlosť a kvalitu rozhodovacej činnosti, ale pravý opak," uviedol pre TASR Ferenčák.



Na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva predloží uznesenie, že so zrušením Okresného súdu Kežmarok mesto nesúhlasí.



Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.



Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.