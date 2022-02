Mestská tržnica v Kežmarku sa má postupne premeniť na regionálnu

Bez popisu Foto: TASR

Na snímke základný kameň projektu regionálnej tržnice v Kežmarku 14. februára 2022. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Kežmarok 14. februára (TASR) – Mestskú tržnicu v Kežmarku chcú postupne prebudovať na regionálnu. V pondelok začali s realizáciou prvej etapy projektu, ktorý ráta s revitalizáciou celého územia pri hlavnej ceste vrátane parku a parkoviska. Prednostka tamojšieho mestského úradu Jela Bednárová uviedla, že náklady na úvodnú časť projektu sú na úrovni 270.000 eur, pričom 80.000 eur získala radnica cez Miestnu akčnú skupinu zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.priblížila Bednárová.Práce by mali podľa zmluvy trvať pol roka, zhotoviteľ však ráta aj so skorším ukončením. V parku sa v rámci iného projektu v tomto roku zrekonštruujú aj chodníky a prístupové komunikácie.V budúcnosti sa ráta aj s prestavbou existujúcej externej tržnice. Na jej mieste by mal vzniknúť čiastočne zastrešený objekt, kde by svoje výrobky a potraviny ponúkali celoročne najmä lokálni dodávatelia, producenti či pestovatelia. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák odhaduje, že len táto časť si vyžiada ďalších viac ako 600.000 eur.priblížil Ferenčák. Realizácia ďalších etáp podľa neho závisí od vyhlásených výziev v rámci eurofondov či úspešnosti žiadosti pri inom type financovania z externých zdrojov.