Kežmarok 26. mája (TASR) – Mestský úrad v Kežmarku bude od 1. júna fungovať v plnom režime, v čase ako pred koronakrízou. Uviedol to primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák na pondelkovej (25. 5.) tlačovej besede.



„Mesto Kežmarok bude mať tie isté úradné hodiny. To znamená od pondelka do piatka od 8.00 do 15.00 h. Streda bude predĺžená do 16.30 h a piatok do 14.30 h s tým, že všetci zamestnanci nastúpia v plnom režime. Treba dodržiavať bezpečné vzdialenosti vo vnútri, v budove nosiť rúško,“ priblížil Ferenčák.



Podľa neho pri vstupe bude zabezpečená stála služba, ktorá bude kontrolovať, aby občania nestáli v radoch a aby nedochádzalo k porušeniam. „Môžem prehlásiť, že všetky oddelenia a aj všetky úseky, budú plne v prevádzke a budú slúžiť občanom,“ dodal primátor.