Kežmarku dlhodobo klesá počet obyvateľov, samospráva chystá opatrenia

Kežmarok 13. februára (TASR) – Mestu Kežmarok dlhodobo mierne klesá počet obyvateľov, tamojšia samospráva chystá opatrenia, aby tomu zabránila. „Dôvodov pre pokles obyvateľov je niekoľko a pretrváva už od roku 2000, keď žilo v Kežmarku 17.420 obyvateľov. Ku koncu minulého roku ich bolo 15.756. Dobrou správou je, že vlani bolo viac narodených, ako zomrelých,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.



Z mestečka pod Tatrami sa však v predchádzajúcom roku odsťahovalo viac ľudí, ako sa doň prisťahovalo. Trendom podľa hovorkyne v súčasnosti je, že ľudia odchádzajú bývať na vidiek a do okolitých dedín, kde je cena nehnuteľností či pozemkov na výstavbu rodinných domov prijateľnejšia. „Do Kežmarku chodia za prácou, školou, nákupmi a trávia tu voľno časové aktivity. Ak si pozriete štatistiky okolitých obcí, určite sa tento názor potvrdí,“ skonštatovala. Ďalším dôvodom poklesu je podľa radnice starnutie obyvateľstva. Šlosárová upozornila, že to nie je to problém len mesta Kežmarok, ale celosvetový. Mladí ľudia zase odchádzajú za štúdiom a prácou do zahraničia a do väčších miest a mnohí tam už ostanú natrvalo.



Mesto túto situáciu začalo riešiť intenzívnejšie pred piatimi rokmi. Vďaka vládnemu akčnému plánu rozvoja Kežmarského okresu vzniklo v regióne viac ako 3000 pracovných miest a nezamestnanosť klesla na približne 14 percent. „Príchodom zahraničných investorov priemerné mzdy rastú, a tým pádom sa náš región stáva atraktívnym aj pre mladých ľudí. V meste od roku 2018 pôsobí Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, takže vysokoškolské štúdium nájdu Kežmarčania už aj doma,“ dodal primátor mesta Ján Ferenčák.



Kežmarok doteraz nemal pripravené zóny pre výstavbu rodinných domov. Radnica túto situáciu chce zmeniť a plánuje výstavbu novej obytnej zóny nad železničnou stanicou. Vlani samospráva za týmto účelom odkúpila pozemky v hodnote viac ako 200.000 eur. Spustené sú aj súkromné investície do bytovej výstavby, investori začínajú predávať byty v centre mesta, ako aj na sídlisku Juh. Ďalšia súkromná výstavba je plánovaná v lokalite Suchá hora.



Za posledné štyri roky mesto postavilo dva obytné domy a hľadá ďalšie miesta pre výstavbu bytovky. „V tomto roku pripravíme ďalšiu projektovú dokumentáciu, na ktorú máme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. V najbližšom období budeme prehodnocovať využitie bývalých kasární, kde zvažujeme vytvorenie ďalšej obytnej zóny,“ priblížil ďalšie vízie primátor.



Okrem toho mesto stále pracuje na príchode ďalších zamestnávateľov do priemyselného parku. V tomto roku tam nemecká spoločnosť Mubea plánuje otvoriť nový závod, ktorý má v horizonte piatich rokov zamestnať 500 ľudí. Vedenie mesta však rokuje aj s ďalšími firmami.