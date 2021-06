Mobilná očkovacia jednotka nemocnice v Kežmarku zaočkovala 1174 ľudí

Kežmarok 28. júna (TASR) - Tím zdravotníkov mobilnej očkovacej jednotky z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., člen skupiny Agel, zaočkoval počas uplynulých dní a víkendu 1174 ľudí proti ochoreniu COVID-19. Tím bol v obciach Kežmarského okresu a vďaka spolupráci so starostami sa mu podarilo zaočkovať aj imobilných občanov či obyvateľov osád. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Táto aktivita bola pre nás novinkou a zároveň výzvou. V našom záujme je však zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí, aby sme čo najlepšie ochránili našich pacientov a kolegov zdravotníkov. Cieľom očkovania je predísť podobnej situácii v nemocniciach, ktorú sme zažili počas druhej vlny," uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Anna Rybková, ktorá sa aktívne zúčastnila očkovania.



Očkovanie v obciach Kežmarského okresu bolo podľa jej slov bez problémov, no v niektorých obciach sa museli popasovať s rôznymi náročnými organizačnými situáciami.



"Niektoré chvíle boli veľmi fyzicky a psychicky náročné a veľké horúčavy nás taktiež unavili. Napriek tomu sa nám v teréne celkovo podarilo zaočkovať 1174 ľudí. Zažili sme aj skutočne kuriózne situácie, keď sme pomáhali niektorým mamičkám v osadách s kočíkovaním detí, kým sa ony boli zaočkovať," dodala Rybková.



Prvou obcou, kde začali očkovať, boli Žakovce. "V Žakovciach sme na úvod zaočkovali 36 ľudí a ďalej náš tím z nemocnice pokračoval počas nasledujúcich dní v ďalších obciach Kežmarského okresu. Väčšina z nich by za iných okolností nemala príležitosť o vakcináciu v našom vakcinačnom centre," dodala Lenka Gontkovská, vedúca vakcinačného centra kežmarskej nemocnice.