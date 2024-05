Na festivale EĽRO sa tematicky predstaví región Liptov

Kežmarok 6. mája (TASR) - Na 32. ročníku festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktoré sa od 12. do 14. júla uskutoční v centre Kežmarku, sa tematicky predstaví región Liptov. Vlani dali organizátori priestor Kysuciam, tento rok Liptákov doplnia aj remeselníci a ľudoví umelci z českého libereckého regiónu. Poverená riaditeľka Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Katarína Verešová uviedla, že pod Tatrami chcú odprezentovať najtypickejšie remeslo Liptova, ktorým je garbiarstvo a remenárstvo.



"Mesto Liptovský Mikuláš vyhlásilo tento rok za rok remesla, keďže si pripomíname 600. výročie udelenia jarmočných privilégií a táto udalosť urobila z mesta stredisko remesiel ale aj obchodu. Región bol už vďaka prírodným podmienkam predurčený na to, aby sa tamojší remeselníci najviac zaoberali práve spracovaním koží. Mestečko Svätý Mikuláš aj jeho priľahlé časti boli v minulosti plné obuvníkov a ševcov a z nich sa potom odčlenili ďalšie cechy, z ktorých najvyššie postavený bol garbiarsky," priblížila Verešová.



Jedným z remeselníkov, ktorí sa predstavia na festivale, je Andrej Lukáč, ktorý sa tvorbe venuje už šesť rokov. Okrem tradičných úžitkových predmetov vyrába aj kožené brnenia či prilby pre historických šermiarov.



Súčasťou festivalu bude aj výstava Múzea Janka Kráľa "Stodolovci" vo Výstavnej sieni mesta Kežmarok. Expozícia približuje históriu garbiarskej rodiny, z ktorej pochádzajú významné osobnosti vedec Aurel Stodola a jeho synovec - dramatik Ivan Stodola. "Rodina Stodolovcov bola v istom čase na vrchole producentov kože, podarilo sa im svoj obchod a továreň udržať najdlhšie spomedzi fabrických rodín na Liptove, a to až do 40. rokov minulého storočia," dodala Verešová.



Jednou z noviniek tohtoročného festivalu EĽRO je rozšírenie areálu a pod Tatry sa podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka chystá aj viac remeselníkov. "Vlani ich bolo 120, tento rok očakávame 170 ľudových umeleckých tvorcov," upozornil. Okrem toho, že návštevníci budú môcť ľudových tvorcov vidieť priamo pri práci, organizátori chystajú aj remeselné dielne.



Primátor avizoval, že mesto sa bude snažiť vyriešiť problém s parkovaním, na odstavenie vozidiel vyčlení niektoré časti priľahlých ulíc. V pondelok odštartovali aj predaj vstupeniek, ten bude prebiehať v troch vlnách a okrem trojdňových si bude možné zakúpiť aj jednodňový lístok.