Na Kežmarskom hrade chystajú slávnostné otvorenie turistickej sezóny

Kežmarok 2. mája (TASR) - Po Ľubovnianskom a Spišskom hrade sa chystá na slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny aj posledný hrad na Spiši. V nedeľu 5. mája sa môžu návštevníci na nádvorí Kežmarského hradu tešiť na viacero vystúpení. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová informovala, že program odštartuje o 11.30 h ekumenickou pobožnosťou a čestnou salvou skupiny historického šermu Taurus Ater. Pre návštevníkov pripravili na leto aj dve novinky.



"V programe vystúpi detský folklórny súbor Letnička pôsobiaci v Poprade od roku 1992. Súbor prezentuje hudobno-tanečný folklór najmä z podtatranskej a spišskej oblasti. O 14.40 h potešíme najmä detských divákov veľkou talent show Sranda banda so známymi postavičkami, ktorú predvedie kúzelník Wolf," priblížila riaditeľka. Skupina Taurus Ater návštevníkom predstaví dobové zbrane, techniky boja s chladnými zbraňami a nabíjanie a streľbu z prvých palných zbraní. Zároveň predvedie svoje umenie v rámci bojov a duelov z prelomu 14. - 15. storočia.



Od 16. hodiny bude javisko na hrade opäť patriť deťom, v predstavení Ramayana - legenda o princovi Ramonovi budú účinkovať členovia Divadla Babadlo. Obohatením programu budú podľa Cintulovej aj živé šachy - šachový turnaj organizovaný mestom Kežmarok. Vyvrcholením otvorenia letnej turistickej sezóny bude o 18. hodine koncert speváka Tomáša Buranovského. Súčasťou podujatia bude aj burza starožitností a lukostreľba. Od 13. hodiny môžu návštevníci využiť aj individuálne prehliadky expozícií v hrade.



"Jednou z tohtoročných noviniek je sprístupnenie reinštalovanej expozície Kežmarok v rokoch 1850 - 1950. Ďalšou je výstava venovaná zaniknutej obci Ruskinovce," upozornila Cintulová. Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Expozície hradu a historických vozidiel sú sprístupnené do septembra každý deň od 9. do 17. hodiny.