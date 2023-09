Na kežmarskom hrade rekonštruujú sociálne zariadenia

Kežmarok 7. septembra (TASR) - Na kežmarskom hrade v týchto dňoch začali s rekonštrukciou sociálnych zariadení. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová pre TASR uviedla, že práce potrvajú približne dva mesiace, hrad bude počas realizácie projektu otvorený bez obmedzení.



"Začali sme s rekonštrukciou sociálnych zariadení v administratíve a následne budeme pokračovať aj priamo na hrade. Je to v rámci projektu Integrovaného regionálneho operačného programu a Ministerstva kultúry SR, ktorý je zameraný na odstránenie dosahov pandémie na kultúrne inštitúcie. Jeho súčasťou sú preto aj bezdotykové dávkovače dezinfekcie. Sme radi, že sa to konečne začalo, pretože tie naše zariadenia už boli v naozaj zlom stave," skonštatovala Cintulová s tým, že práce by mali byť ukončené do októbra. Súčasťou projektu sú aj bezbariérové toalety, priestor pre mamičky s deťmi a vznikne aj zázemie pre lektorov. Celkové náklady sú vo výške 104.000 eur bez DPH.



Cieľom rekonštrukcie je podľa riaditeľky zlepšiť komfort návštevníkov i pracovníkov múzea. Zastaralé a kapacitne nepostačujúce toalety a kanalizácia spôsobovali problémy najmä počas hlavnej sezóny a organizácie rôznych podujatí, kedy sa v areáli pohybovalo väčšie množstvo ľudí. Realizácia prác prebieha pod dohľadom pamiatkarov, keďže ide o historickú pamiatku. Aj preto je obnova toaliet špecifická v porovnaní s inými objektmi.



"Práve sme v štádiu prípravy ďalšieho projektu, reagovali sme na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom. Máme veľmi silného partnera v Novom Targu. Chceli by sme z týchto zdrojov zrekonštruovať meštiansky dom na Ulici Dr. Alexandra, ktorý návštevníci poznajú ako našu výstavnú sieň," priblížila ďalšie plány Cintulová. Obnovou by mal prejsť celý objekt vrátane vnútorného vybavenia. Predbežné náklady na stavebné práce sú na úrovni 170.000 eur, ďalšie zdroje si vyžiadajú aj pridružené tzv. mäkké aktivity. "V prípade, že budeme úspešní, s prácami by sme chceli začať na budúci rok," dodala riaditeľka.