Návštevnosť hradu v Kežmarku vlani prekročila hranicu 32.000

Kežmarok 14. januára (TASR) – Návštevnosť kežmarského hradu vlani prekročila hranicu 32.000. "Obávali sme sa, ako celý rok dopadne vzhľadom na pandémiu, ale aj na ten prepad, ktorý sme zaznamenali medzi rokmi 2019, kedy sme mali 51.000 návštevníkov a 2020, kedy sme klesli približne o 40 percent. Ale nebolo to až také zlé, ako sme očakávali. Dokonca v porovnaní s rokom 2020 sme vlani mali mierny nárast o päť percent," priblížila pre TASR riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.



Dodala, že prevažovali návštevníci zo Slovenska, prišli však aj hostia z Českej republiky a Nemecka. Na hrade stále pociťujú výpadok poľských turistov, ktorí v minulosti chodili vo veľkých počtoch. "Tí k nám prestali chodiť kvôli opatreniam a je to cítiť," skonštatovala Cintulová. Múzeum sa v súvislosti s prísnymi opatreniami snažilo prostredníctvom svojej webovej stránky časť expozícií a niektoré aktivity prezentovať aj v online priestore.



"Plán činnosti na tento rok je veľmi ťažké pripraviť, keďže nevieme, čo bude. Predovšetkým sa stále snažíme meniť expozície, aby sme prilákali nových návštevníkov, ale zároveň priniesli niečo nové pre tých, ktorí sa k nám vracajú," dodala riaditeľka. Vlani sa tak podarilo kompletne reinštalovať vďaka cezhraničnej spolupráci s Poľskom expozíciu venovanú histórii Kežmarku. Nachádza sa tam nový informačný kiosk a pribudli aj zrekonštruované historické odevy významných osobností mesta. "V tomto trende by sme chceli pokračovať aj naďalej a reinštalovať expozíciu venovanú 19. storočiu. Chceme ju doplniť o nové exponáty a vystavené prvky v rámci finančných možností vynoviť," doplnila Cintulová.



Výstavná sieň múzea je momentálne uzavretá, vystavovať by chceli začať od mája. Okrem iného pripravujú koncerty, divadelné predstavenia, či premietanie filmov na nádvorí hradu. Riaditeľka verí, že sa ich podarí zorganizovať aj keď budú platiť isté obmedzenia. "Máme aj nové projekty, napr. stredoveký večer, chystáme sa na tradičné otvorenie letnej turistickej sezóny, nemôže chýbať noc múzeí a galérií, či noc literatúry. Predpokladám, že sa podarí oprášiť aj festival študentstva. Veľkým otáznikom ostáva festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa už dva roky po sebe nekonal. V rámci neho by mali byť divadelné predstavenia práve v priestoroch nášho hradu," priblížila plány Cintulová.