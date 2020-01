Novinkami na hrade v Kežmarku sú rozlúčka s jarou a jesenné slávnosti

Kežmarok 4. januára (TASR) – V kežmarskom múzeu pripravili na nový rok niekoľko noviniek, na hrade sa napríklad rozlúčia s jarou a pochovajú Morenu, na jeseň sa tam prvýkrát budú konať jesenné slávnosti. „Každý rok sa snažíme priniesť návštevníkom nové podujatia, samozrejme, pokračujeme v tradičných akciách, o ktoré je záujem, ale vždy chceme náš celoročný program niečím obohatiť,“ uviedla pre TASR riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.



Vo výstavnej sieni múzea na ulici MUDr. Alexandra č. 11 sa bude konať niekoľko výstav, ktoré čerpajú z regionálnych dejín. Jedna z nich je venovaná Alojzovi Krupitzerovi – prvému chatárovi na Rysoch a na Kežmarskej chate. „Je to prvýkrát, čo budeme mať výstavu takéhoto druhu. Budú to obrazy z pozostalosti tohto horolezca a chatára, ktorý bol zároveň amatérskym maliarom. Zároveň výstavu doplníme o exponáty z nášho múzea,“ objasnila Cintulová. Ďalšie výstavy budú venované 30. výročiu Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku, 30. výročiu vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie v Kežmarku a v lete zase 30. ročníku medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo.



„Čo sa týka podujatí na hrade, tak začneme na prelome marca a apríla veľkonočnými tvorivými dielňami, pripravujeme aj tradičnú krížovú cestu na nádvorí. Prvou novinkou je rozlúčka s jarou, kde sa chceme zamerať na zvyky viažuce sa s príchodom jari a pochovávaním Moreny,“ doplnila riaditeľka. Otvorenie letnej turistickej sezóny, ktoré je na programe 3. mája, prinesie bohatý kultúry program, šermiarsku skupinu, folklórne súbory i remeselné tvorivé dielne. Chýbať nebude Noc literatúry, Medzinárodný deň múzeí, Noc múzeí a Rozprávky na hrade v podaní hercov divadla ExTeatro. „Pripravujeme tiež festival študentstva, návštevníkom odprezentujeme aj ako to vyzeralo na hrade v stredoveku, chýbať nebudú divadelné predstavenia, premietanie filmov pod holým nebom a koncerty. Jesenné slávnosti v septembri budú venované oslavám sviatku sv. Huberta, organizujeme ich po prvýkrát,“ upozornila Cintulová s tým, že záver roka bude patriť šľachtickým Vianociam.



Okrem toho majú v pláne ukončiť a sprístupniť novú expozíciu Lapidárium na hrade. Reinštaláciou by mala v rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom prejsť expozícia Radničná na hrade a vďaka komplexnej rekonštrukcii meštianskeho domu na Hlavnom námestí sa obnoví a obohatí aj expozícia meštianskej bytovej kultúry.



„Máme v pláne aj nejaké investičné aktivity, chceli by sme začať s obnovou kamenných prvkov v hradnej kaplnke, ktorú sa nám podarilo odvlhčiť. Máme pripravenú aj projektovú dokumentáciu na obnovu pivničných prostriedkov, chceme nášho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj, požiadať o finančné prostriedky,“ doplnila riaditeľka. Ide podľa nej o dosť náročné práce, súvisiace najmä s odvlhčením priestorov, ktoré sú vsadené v zemi. Ak všetko pôjde podľa plánu, do tejto rekonštrukcie s rozpočtom na úrovni 270.000 eur by sa chceli pustiť na budúci rok. „Šesť miestností pod severozápadným traktom, ktoré sú teraz prázdne, by sme potom chceli využiť multifunkčne, na prezentáciu výstavby Kežmarského hradu, na menšie kultúrne podujatia či prednášky. Toto je už posledný priestor na hrade, ktorý si vyžaduje obnovu,“ dodala Cintulová.