Kežmarok 29. decembra (TASR) – Novoročný ohňostroj v Kežmarku tento rok bude. Radnica však upustila od tradície organizovania silvestrovských osláv v centre mesta a pre pandémiu nového koronavírusu ich presúva do online priestoru. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta.



Súčasťou koncoročných osláv bude krátky kultúrny program, odpočítavanie a novoročný príhovor primátora Jána Ferenčáka, ktorý zvažoval, či ohňostroj organizovať.



„V posledných mesiacoch siahali mnohí na dno svojich síl, aby zabezpečili pomoc tým, čo ju najviac potrebovali. Novoročným ohňostrojom nad radnicou, ktorý je symbolom nových začiatkov, ich chceme potešiť a zároveň poďakovať občanom nášho mesta za to, že sú v týchto neľahkých časoch súdržní, ohľaduplní a trpezliví,” vysvetlil svoje rozhodnutie primátor.



Verí, že vďaka online vysielaniu a ohňostroju organizovanému mestom sa ľudia vyhnú hromadnému presúvaniu do ulíc.



Podujatie tohto typu by tiež malo vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia môžu privítať Nový rok v bezpečí svojich domovov a zároveň minimalizovať odpaľovanie vlastnej zábavnej pyrotechniky. Tá podľa slov Soskovej okrem negatívneho vplyvu na niektorých ľudí, domáce a voľne žijúce zvieratá prispieva aj k znečisťovaniu ovzdušia.



„Mnohí, hlavne deti si neuvedomujú, že svetelné a zvukové efekty sprevádzajúce odpálenie zábavnej pyrotechniky spôsobujú mnohým ľuďom problémy. Dôležité je vždy brať ohľad aj na okolostojace osoby, na starších občanov a v neposlednom rade aj na štvornohých domácich miláčikov, ktorí to znášajú asi najťažšie,” uviedol náčelník Mestskej polície mesta Kežmarok Štefan Šipula. Okrem dodržiavania poriadku a bezpečnosti bude mestská polícia na Silvestra dozerať aj na dodržiavanie protipandemických opatrení.