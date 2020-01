Obedy pre seniorov v Kežmarku rozvezie nové, špeciálne upravené auto

Kežmarok 14. januára (TASR) - Obedy pre seniorov v Kežmarku rozváža auto so špeciálnou úpravou. Investícia v hodnote takmer 25.000 eur podľa radnice skvalitní donáškovú službu obedov. Samospráva v uplynulom roku namiesto plánovaného jedného zakúpila hneď dve autá. „Zakúpili sme jedno nové auto, ale keďže sa nám ho podarilo zaobstarať za veľmi výhodných podmienok, z ušetrených peňazí sme dokázali kúpiť aj ďalšie nové auto určené na rozvoz obedov s izotermickou úpravou. Tá zabezpečí udržanie teploty jedla v obedároch o niečo dlhšie. Strava sa tak ku stravníkom dostane teplejšia a čerstvejšia,“ uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Vodičom rozmerovo väčšieho auta je zamestnankyňa mestského úradu Anna Valenčíková, ktorá v čase rozvozu po meste najazdí približne 30 kilometrov. Auto radnica zakúpila ešte v decembri a používať ho začali v týchto dňoch. Kapacitne väčšia dodávka úradu podľa primátora ušetrí čas aj peniaze za pohonné hmoty pri rozvoze.



Mesto ponúka rozvoz obedov už niekoľko rokov. Pri spustení služby v máji roku 2017 oddelenie sociálnych služieb rozvážalo približne 26 obedov. V súčasnosti je záujem dvojnásobný. „Rozvážame do 60 obedov denne. Obedy odnesieme až pred dvere našich klientov, a to v čase od 11. do 14. h,“ doplnila vedúca oddelenia sociálnych vecí na Mestskom úrade Jana Trautmanová a dodala, že rozvoz je pre stravníkov zabezpečený aj počas víkendov a sviatkov. Je určený občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, sťaženej mobility alebo z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu a sú na túto službu odkázaní. „Som rád, že bude slúžiť veľa rokov na rozvoz obedov pre seniorov a pomôžeme im aj v takejto zime, akú máme teraz,“ dodal primátor.



Žiadosti o donášku stravy podávajú občania s trvalým pobytom v Kežmarku na oddelenie sociálnych vecí. Tomu predchádza žiadosť o zabezpečenie stravovania, ktorú prevádzkuje Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. Poplatok za roznášku je 0,60 eur v pracovných dňoch, cez víkendy a sviatky je cena 1,50 eur za jeden obed.