Kežmarok odovzdal 18 nových nájomných bytov na Weilburskej ulici

Kežmarok 31. októbra (TASR) - Kežmarská radnica vo štvrtok odovzdala 18 nových nájomných bytov na Weilburskej 2. a 4. Kľúče od bytových jednotiek prevažne rodinám s deťmi a občanom v zlej bytovej situácii odovzdal primátor Ján Ferenčák. „Záujem o nájomné byty v Kežmarku rastie. Mali sme viac ako 130 žiadateľov, no žiaľ, vyhovieť sme vedeli iba 18 rodinám," uviedol.



V novopostavenej bytovke je k dispozícii päť dvojizbových a 13 trojizbových bytov, z toho jeden byt je určený pre imobilného nájomcu. Žiadateľmi boli prevažne rodiny s deťmi, rodiny v zlej bytovej situácii, vdovy, osamelé matky i záchranár hasičského zboru. Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom septembrovom rokovaní schválili nájom v bytovom dome na dobu troch rokov, jeho výška sa pohybuje od 80 do 135 eur v závislosti od podlahovej plochy bytov. Tá je od asi 40 do 68 metrov štvorcových. "Takéto nízke nájmy za byty sú dôsledkom toho, že mesto Kežmarok získava mimoriadne výhody cez dotácie od ministerstva dopravy a cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vďaka tomu, že je zaradené medzi okresy najmenej rozvinuté na Slovensku. V opačnom prípade by nájmy boli omnoho vyššie. Momentálne pracujeme na hľadaní ďalších lokalít, kde by sme mohli postaviť nové bytové domy,“ upozornil Ferenčák.



Bytový dom na sídlisku Juh aj s technickým vybavením stál 988.000 eur. Mesto na výstavbu získalo úver zo ŠFRB na 30 rokov vo výške viac ako 565.000 eur. Dotáciu 377.000 eur poskytlo aj ministerstvo dopravy a výstavby. Staviteľom bola spoločnosť Rondo z Kežmarku.