Pohotovosť pre dospelých v Kežmarku sťahujú na Hviezdoslavovu ulicu

Kežmarok 20. novembra (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku pristupuje k prevádzkovým zmenám. Od utorka (21. 11.) bude ambulancia pevnej pohotovostnej služby pre dospelých presťahovaná do bývalých priestorov vakcinačného centra v budove polikliniky na Hviezdoslavovej ulici. Informovala o tom námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice Lýdia Wikarská.



"Pristupujeme k sťahovaniu priestorov ambulancie z pôvodných, ktoré boli na Ulici Dr. Fischera. Zároveň upozorňujeme verejnosť, že vstup do ambulancie bude cez bočný vchod, vľavo od hlavného vstupu do polikliniky," uviedla Wikarská.



Prevádzka ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých bude k dispozícii v nezmenenom časovom harmonograme. Sprístupnená je počas pracovných dní v čase od 16. do 22. hodiny s prestávkou od 18.30 do 19. hodiny. "Počas víkendov a sviatkov ambulancia ordinuje od 7. do 22. hodiny s dvoma prestávkami na obed a večer," doplnila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice Veronika Nadžadyová.