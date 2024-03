Cez hlavný ťah v Kežmarku pokračujú práce na obnove mosta

Kežmarok 4. marca (TASR) - Po zimnej prestávke od pondelka pokračujú práce na dokončení rekonštrukcie mosta cez hlavný ťah v meste Kežmarok. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že počas jarných mesiacov sa budú upravovať plochy v blízkosti supermarketu, ktoré slúžili ako obchádzkové komunikácie k provizórnemu premosteniu. Výstavbu by mali ukončiť podľa plánu v apríli.



"V zimnom období od 22. januára zhotoviteľ demontoval oba provizórne mosty a vykonal práce na rekultivácii plôch dotknutých výstavbou na koryte rieky Poprad. Mostné provizória sú dnes už odstránené," priblížila Lukáčová.



Okrem spomínaných úprav obchádzkových komunikácií dôjde aj k výmene živičných vrstiev kruhového objazdu a v mieste napojenia na cestu I/66 v smere na Poprad. Hovorkyňa dodala, že pri frézovaní a kladení nových asfaltových vrstiev v týchto miestach treba preto očakávať isté obmedzenia v doprave. Reguláciu bude počas prác zabezpečovať zhotoviteľ tak, aby bola premávka čo najplynulejšia.



Mostný objekt uviedli do predčasného užívania začiatkom decembra minulého roka. Zmluvná cena diela je 1,79 milióna eur s DPH. Frekventovaný most na ceste I/66 uzavreli pre jeho havarijný stav, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdili vodiči po dočasnom premostení. Denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava.