Kežmarok poskytlol okamžitú pomoc rodinám zasiahnutým požiarom

Kežmarok 20. júna (TASR) - Mesto Kežmarok zabezpečilo s podporou miestnej komunity okamžitú pomoc dvom rodinám postihnutým štvrtkovým (19. 6.) požiarom rodinných domov na Továrenskej ulici. Deklarovalo, že je pripravené poskytnúť ďalšiu potrebnú podporu. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a propagácie mesta Kežmarok Jarka Hlaváčová.



Ako povedala, prvá z rodín (dvaja dospelí a dve deti) bola dočasne ubytovaná v hotelovom zariadení. Mesto prebralo všetky náklady spojené s ubytovaním aj so stravovaním. „Druhá rodina (päť dospelých a jedno dieťa) získala náhradné mestské bývanie v podobe dvojizbového bytu. Keďže ide o takzvaný holobyt, mesto v spolupráci s partnerskou mimovládnou organizáciou aktívne zabezpečuje jeho základné vybavenie a nevyhnutné potreby pre plnohodnotné bývanie,“ doplnila Hlaváčová.



Mesto ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do záchranných prác a poskytovania pomoci. „V týchto chvíľach sa opäť ukázalo, že Kežmarok je mesto so silným srdcom a spolupatričnosťou,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



Požiar rodinných domov na Továrenskej ulici v Kežmarku bol nahlásený vo štvrtok krátko po 11.00 h. Oheň zachvátil strechy rodinných domov v radovej výstavbe. Pri požiari sa nikto nezranil. Vzniknutá škoda na majetku bola predbežne odhadnutá približne na 190.000 eur.