Žiaci majú posledné dni na zapojenie sa do súťaže Literárny Kežmarok

Kežmarok 16. júna (TASR) - Žiaci a študenti základných a stredných škôl majú posledné dva týždne na prihlásenie svojich výtvorov do 58. ročníka súťaže Literárny Kežmarok. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková informovala, že uzávierka je 30. júna, dovtedy môžu mladí poeti a prozaici posielať svoje práce elektronicky na mailovú adresu lk@literarnykezmarok.sk



"Súťažiaci môže poslať minimálne dve a maximálne päť vlastných básní alebo najviac tri prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne piatich normovaných strán, ktoré neboli publikované ani zaslané do inej súťaže," uviedla hovorkyňa. Každú prácu je potrebné označiť samostatným úvodným listom, v ktorom treba uviesť základné údaje, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola.



Tematicky sa súťaž nevymedzuje, autori sa prihlasujú do troch kategórií, prvá je určená pre 2. - 5. ročník základných škôl, druhá pre žiakov druhého stupňa základných škôl, respektíve prvé štyri ročníky 8-ročných gymnázií, a na tretej kategórii sa môžu zúčastniť stredné školy. "Aj v tomto roku budú práce hodnotiť dve trojčlenné poroty zostavené zo známych spisovateľov a odborníkov. V prvej, určenej pre žiakov základných škôl, sú Valentín Šefčík, Jozef Brunclík a Július Belan, stredoškolákov budú mať na starosti Monika Kompaníková, Tamara Šimončíková Heribanová a Zbyňo Džadoň," dodala Sosková s tým, že práce z poézie a prózy porota hodnotí anonymne.



Aktuálny ročník najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku bude venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea a kežmarskému rodákovi, a tiež profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi. Tento rok si pripomíname 105. výročia smrti Kukučína a zároveň 50. výročie od úmrtia Grosza.



Sosková dodala, že vyvrcholenie 58. ročníka Literárneho Kežmarku sa pod Tatrami uskutoční začiatkom októbra. Bude spojené so slávnostným odovzdávaním cien, stretnutiami ocenených s porotcami, workshopmi, odborným seminárom a bohatým kultúrnym a spoločenským programom.