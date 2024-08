Primátor Kežmarku sľúbil, že vysielanie televízie bude pokračovať

Kežmarok 2. augusta (TASR) - Primátor Kežmarku Ján Ferenčák prisľúbil, že vysielanie mestskej televízie bude pokračovať aj po tom, čo nedávno mesto ukončilo spoluprácu so súkromným prevádzkovateľom Kežmarskej televízie (KTV) spoločnosťou rEhit. Samospráva podľa neho pripravuje spustenie vlastnej televízie. Zároveň sa dištancoval od vyjadrení, že by mesto zasahovalo do obsahu vysielania televízie, naopak, z cenzúry obviňuje prevádzkovateľa KTV. Konateľ spoločnosti rEhit Oto Vojtičko označil vyjadrenia primátora za nepravdivé a tendenčné.



Firma rEhit prerušila vysielanie 17. júla s odôvodnením, že s mestom neuzatvorili zmluvu o výrobe a vysielaní programov. Primátor podotkol, že spoločnosť má aj napriek tomu všetky potrebné oprávnenia na televízne vysielanie. "Na fungovanie televízie nemalo a nemá mesto žiaden vplyv. Naďalej môže pokračovať vysielanie prenosov, športových podujatí aj omší, prípadne ďalšieho obsahu. Rozhodnutie, či bude KTV vysielať alebo nie, je výhradne na súkromnej firme rEhit," uviedol Ferenčák.



Tvrdí, že na stretnutí ponúkol jej konateľovi odkúpenie licencie a tiež možnosť ďalšej spolupráce, ten to však odmietol a žiadal uzatvorenie zmluvy s finančným plnením s tým, že on sám rozhodne, čo je a čo nie je objektívna informácia. "A teda, čo sa vysielať bude a čo sa vysielať nebude. Fungovalo to tak, že pokiaľ to nebolo pre majiteľa televízie politicky vyhovujúce, odmietol príspevok odvysielať," uviedla samospráva.



Mesto ďalej uvádza, že od roku 2006 spoločnosti zaplatilo celkom 2,2 milióna eur za vysielanie KTV a finančne sa podieľalo na jej technickom vybavení. Primátor tvrdí, že pri prevádzkovaní vlastnej televízie dokážu tieto prostriedky využiť efektívnejšie a zachovať kvalitu. "Občania o svoju regionálnu televíziu neprídu, vysielanie bude v Kežmarku pokračovať. Nová televízia už však bude patriť všetkým Kežmarčanom a nie súkromnej firme," dodal Ferenčák.



Vojtičko označil vyjadrenia primátora za nepravdivé a tendenčné. V reakcii okrem iného uviedol, že za posledných desať rokov viackrát nemohol odvysielať reportáž na základe rozhodnutia vedenia mesta. Odmieta tvrdenia samosprávy, že KTV cenzurovala príspevky objednané mestom, aj že dostal ponuku na odpredaj licencie.



"Bolo mi navrhnuté, aby som licenciu Kežmarku daroval a zamestnal sa v meste, vraj potom môžem točiť, koľko chcem. Musím vysvetliť, že licencia je neprenosná," objasnil Vojtičko. Za nepravdivú označil aj výšku honoráru za 18 rokov spolupráce, podľa neho dostával od mesta v priemere 50.000 eur ročne. V súvislosti s tvrdeniami samosprávy zvažuje právne kroky na ochranu osobného i profesionálneho mena.