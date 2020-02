Prístavbu zimného štadióna v Kežmarku dokončia v júni

Kežmarok 28. februára (TASR) – Práce na prístavbe zimného štadióna v Kežmarku idú podľa plánu, zhotoviteľ by mohol stavenisko odovzdať o čosi skôr. „V súčasnosti realizovaná prístavba je dvojpodlažná, na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú štyri šatne s hygienickým zázemím, na druhom nadzemnom podlaží je miestnosť pre korčuliarsky trenažér a fitnes s hygienickým zázemím,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.



Technicko-hospodárske zázemie, ktoré bolo v rámci prvej časti stavby zrealizované len v podobe hrubej stavby, sa tak čoskoro stavebne ukončí. Súčasťou prác sú aj jednotlivé inštalácie, vzduchotechnika, vonkajšie a vnútorné omietky, podlahy a stropy, ukončí sa tiež inštalácia zdravotechniky a ústredného kúrenia. „Okrem toho technicko-hospodárska časť obsahuje šatne a kancelárske priestory so zázemím, klubovňu hokejového klubu, kaviareň so skladovými a sociálnymi priestormi, ošetrovňu, prevádzkové priestory, garáž pre rolby, sklady a tzv. sky boxy resp. VIP kabíny,“ doplnila hovorkyňa s tým, že práce potrvajú do konca júna. V tom čase už bude objekt zimného štadióna kompletne dostavaný aj so zázemím.



Náklady na realizáciu tejto časti projektu predstavujú takmer 2,4 milióna eur, pričom financovanie je kombinované z vlastných zdrojov mesta a štátnej pôžičky. Ku koncu minulého roka preinvestovali na zimnom štadióne dohromady 4,6 milióna eur.



Prístavba štadióna nie je jedinou stavbou, ktorú v súčasnosti v Kežmarku realizujú. Onedlho by mali sprevádzkovať kruhový objazd pri vstupe do priemyselného parku a nedávno oficiálne otvorili kruhovú križovatku na sídlisku Juh za viac ako 245.000 eur. „Ďalším projektom je rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich priestorov Materskej školy na ulici Možiarska, ktorá bude ukončená do septembra tohto roku,“ dodala Šlosárová.



Priestory škôlky sa rozšíria o prístavbu herne, v tejto časti sa do jestvujúcich obvodových stien vybúrajú otvory na dvere a okná, asanuje sa časť priečok a nepoužívaný jedálenský výťah. Demontujú sa tiež dvere, upraví sa priestor chodby a vybuduje sa nová šatňa pre deti, umyváreň a toalety. Existujúca telocvičňa sa v rámci projektu predelí na dve samostatné časti. V rámci stavebných úprav sa objekt zateplí a zdemontujú sa staré časti vonkajšej fasády. V tomto prípade sú náklady na obnovu vo výške takmer 250.000 eur.



„Hneď, ako to počasie dovolí, tak sa začne aj s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Sever. Práce by mali byť ukončené do júna,“ ozrejmila hovorkyňa. Projekt pozostáva z rekonštrukcie chodníkov, revitalizácie zelene, detských ihrísk, výmeny verejného osvetlenia a osadenia prvkov drobnej architektúry. Pri tomto projekte sa náklady vyšplhajú takmer na 490.000 eur.