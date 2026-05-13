Kežmarok: Prokuratúra upozornila katastrálny odbor na porušenie zákona
Mesto Kežmarok podalo 25. februára podnet na OP pre nečinnosť úradu.
Autor TASR
Kežmarok 13. mája (TASR) - Prokuratúra upozornila katastrálny odbor na porušenie zákona v súvislosti s nečinnosťou pri zápise rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR o katastrálnom území v Kežmarku. Mesto toto rozhodnutie privítalo ako potvrdenie svojich argumentov. TASR o tom informovala Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie na tamojšom mestskom úrade s tým, že Okresná prokuratúra (OP) Kežmarok doručila upozornenie katastrálnemu odboru ešte 5. mája.
„Dôvodom je nečinnosť úradu pri zápise rozhodnutia NSS SR zo 17. decembra 2025, ktorým súd potvrdil, že územie zhruba 12 hektárov so sídliskom Juh katastrálne patrí mestu Kežmarok,“ uviedla Dobránszka. NSS vo svojom decembrovom rozsudku pritom zrušil predchádzajúci rozsudok Správneho súdu v Košiciach z marca 2025 a vrátil vec na ďalšie konanie. Mesto Kežmarok následne v januári písomne požiadalo katastrálny úrad o bezodkladné vykonanie zápisu v zmysle rozhodnutia NSS. Úrad však žiadosť odmietol s argumentom, že „uvedené konanie ešte nie je skončené“ a treba čakať na nový rozsudok Správneho súdu v Košiciach.
Mesto Kežmarok podalo 25. februára podnet na OP pre nečinnosť úradu. Prokurátorka po preskúmaní spisu konštatovala, že výklad katastrálneho úradu je nesprávny. „V upovedomení doslova uvádza - Slovné spojenie ‚zrušené súdne rozhodnutie' je potrebné vykladať extenzívne a rozumieť pod ním všetky prípady, keď pôvodné súdne rozhodnutie stratilo svoje účinky. V predmetnom prípade zrušením kasačnou sťažnosťou napadnutého rozhodnutia Správneho súdu v Košiciach nesporne k zániku jeho právnych účinkov došlo,“ konkretizovala Dobránszka.
Keďže katastrálny úrad zápis nevykonal ani v zákonnej 60-dňovej lehote, prokurátorka mu podľa mesta podala upozornenie podľa zákona o prokuratúre, teda formálnu výzvu na odstránenie porušovania zákona. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák rozhodnutie prokuratúry privítal. „Od januára hovorím, že po rozsudku NSS má kataster povinnosť bezodkladne zapísať sídlisko Juh späť pod Kežmarok. Tritisíc našich občanov nemôže žiť 34 rokov v právnej neistote, či sú Kežmarčania. Rozhodnutie prokuratúry potvrdzuje, že naša pozícia bola od začiatku správna,“ podotkol.
Dobránszka dodala, že v zmysle zákona o prokuratúre je teda Okresný úrad Kežmarok - katastrálny odbor povinný vybaviť upozornenie prokurátora do 30 dní od jeho doručenia. Ak upozorneniu vyhovie, vykoná záznam v zmysle rozsudku NSS SR. „Ak upozorneniu nevyhovie a ostane nečinný, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd,“ uzavrela.
Spor o katastrálne územie medzi obcou Ľubica a Kežmarkom sa týka časti sídliska, ktoré postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní územia, tá však nevznikla. K posunu katastrálnej hranice došlo koncom mája 2018. Správny súd v Košiciach v marci 2025 tieto zmeny zrušil, čím rozhodol v prospech obce. Okresný úrad Kežmarok tak na základe uvedeného rozsudku posunul v lete 2025 hranicu na pôvodný stav, čo zasiahlo približne 3200 obyvateľov sídliska. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, no po zmene katastra patrili pod Ľubicu.
