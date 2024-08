Rekonštrukcia gymnázia v Kežmarku sa predraží

Kežmarok 15. augusta (TASR) - Práce na rekonštrukcii Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku napredujú, vyžiadajú si však financie navyše. Po štvrtkovom kontrolnom dni o tom médiá aj prítomných krajských poslancov informoval zástupca zhotoviteľa stavby. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH) potvrdil, že stavba sa predraží o približne 230.000 eur.



"Objavili sa práce navyše, ako to už pri každých iných stavbách, zvlášť historického charakteru, býva. Celková rekonštrukcia si vyžiada približne 13 miliónov eur," uviedol Majerský. Takmer 11 miliónov eur financuje kraj z vlastného rozpočtu a dva milióny zo zdrojov Európskej investičnej banky. Stavba pozostáva z dvoch častí, okrem rekonštrukcie historickej budovy gymnázia, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, realizujú aj prístavbu, kde nájde svoje zázemie miestna Škola umeleckého priemyslu.



Práce navyše podľa stavbyvedúceho Jozefa Buzeka súvisia najmä s vlhkosťou v suteréne a takisto s vnútornými omietkami. "Stavba je živý proces, stále nájdeme niečo nové. Až po odkrytí konštrukcií sa odkryla historická stará bridlicová dlažba a aj historické schodisko. To všetko sa bude musieť vyčistiť, upraviť a zrenovovať. Konkrétny technologický postup a sanáciu určí Krajský pamiatkový úrad. Keď sa začali práce v interiéri, omietky sa začali otvárať a došlo k ich narušeniu. Zhodnotili sme, že nemajú 'prídržnosť' k pôvodnému murivu a pôjdu dole," priblížil práce navyše Buzek. Okrem toho v suteréne bolo nutné vybrať pôvodný poter aj zeminu, naviezť tam kamenivo, zhutniť celý priestor a pripraviť na podkladový betón a hydroizoláciu.



"Do konca mája sme ešte vyučovali v tejto storočnej budove a následne sme sa museli presťahovať. Dočasné útočisko sme našli v Hotelovej akadémii v Kežmarku, sme radi, že nám vyšli v ústrety a že tam môžeme stráviť aj celý nasledujúci školský rok. Verím, že o rok bude táto naša budova hotová. Rekonštrukcia ide podľa harmonogramu, nevznikli veľké problémy, ktorých riešenie by bolo časovo náročné," priblížila riaditeľka gymnázia Daniela Mihóková.



S rekonštrukciou sa začalo ešte vlani, doposiaľ stavbári realizovali v historickej časti najmä búracie práce. Do konca roka budú pracovať na poteroch, omietkach, všetkých prípojkách a kúrení. "Celú časť historickej budovy sme staticky zabezpečili, je injektovaná betónom. Teraz sa robí tzv. biela základová doska novej časti z vodostavebného betónu. Do konca roka by sme chceli vyjsť až pod strechu a zakryť to," doplnil Buzek s tým, že historická časť by mala byť hotová v auguste 2025, prístavba o približne dva roky neskôr.