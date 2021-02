RUKOJEMNÍCKA DRÁMA V KEŽMARKU, muža zadržali

Kežmarok 18. februára (TASR) – Rukojemnícka dráma, ku ktorej došlo v stredu (17. 2.) večer v jednom z obchodných domov v Kežmarku, skončila približne po siedmich hodinách vo štvrtok ráno. Muž, ktorý zadržiaval v jednom z obchodných domov ženu, skončil v rukách polície. TASR to potvrdil svedok z miesta činu.







Policajní vyjednávači s ním komunikovali niekoľko hodín. "Napokon sa ženu podarilo dostať približne o 00:30 do bezpečia a o hodinu na to vyviedli aj muža, ktorý ju mal zadržiavať," uviedol svedok Milan.



Muž mal ešte predtým, než sa presunul do obchodného domu, v jednej z bytoviek v meste usmrtiť svojich rodičov. Hasiči tam zasahovali pre únik plynu.