Kežmarok sa uchádza o titul Európske mestečko športu

Kežmarok 13. júla (TASR) – Kežmarok pripravuje podklady k projektu, ktorého cieľom je získanie titulu Európske mestečko športu 2022. Ako TASR informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu, jeho nadobudnutie by znamenalo nielen zaradenie Kežmarku do najväčšej siete miest športu v Európe, ale aj zviditeľnenie mesta či medzinárodné uznanie.



„Počas celého roka ponúkame našim obyvateľom a návštevníkom množstvo zaujímavých príležitostí na zlepšenie fyzickej kondície, ale aj na relax, oddych a množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Som presvedčený, že získaním tohto titulu by záujem o šport v regióne u všetkých vekových kategórií ešte vzrástol. Vo zvýšenej miere by sa tak naplnil celospoločenský význam športu v oblasti vzdelávania a zdravia občanov," uviedol ku kandidatúre primátor mesta Ján Ferenčák.



O udelení titulu European Town of Sport rozhodne podľa Soskovej Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii (ACES Europe) na jeseň tohto roka. Komisári ACES Europe navštívia v dňoch 8. až 10. septembra viaceré športové zariadenia, aby preverili pripravenosť mesta na získanie titulu.



Titul Európske mestečko športu pre rok 2021 majú talianske sídla Segni, Auronzo di Cadore a Pontinvrea, estónske Elva a Sansepolcro, francúzska obec La Fare les Oliviers, španielska Pravia či slovenský Veľký Šariš. Okrem zviditeľnenia na medzinárodnom športovom poli majú držitelia titulu otvorenejšiu cestu pri snahe získať financie z eurofondov na športovú infraštruktúru.