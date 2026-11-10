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Športový areál ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku zmodernizujú
Stavenisko nedávno odovzdali zhotoviteľovi stavby.
Autor TASR
Kežmarok 10. novembra (TASR) - Na Základnej škole s materskou školou Nižná brána v Kežmarku zmodernizujú športový areál a pribudne tam aj nová exteriérová trieda. Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie mesta informovala, že projekt v hodnote viac ako 670.000 eur zahŕňa výmenu trávnika, vybudovanie osvetlenia, zavlažovania, odvodnenia a realizáciu výučbovej plochy. Stavenisko nedávno odovzdali zhotoviteľovi stavby.
„Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tu mohlo vzniknúť ihrisko s umelou trávou. To bude slúžiť nielen deťom vo veku prípraviek a starších žiakov, ale celej verejnosti,“ uviedol riaditeľ školy Dušan Tokarčík a ocenil finančnú podporu projektu zo strany mesta a ministerstiev financií a informatizácie.
Záťaž na športovisko je pomerne veľká a aktuálne zázemie si už vyžadovalo modernizáciu. Umelý trávnik prinesie podľa radnice viacero výhod. „Toto ihrisko je určené najmä pre malých futbalistov, aby mohli trénovať počas celého roka. Teším sa, že mladé talenty nájdu svoje zázemie práve na tomto ihrisku. Pre tých, ktorých bavia prírodné vedy ako geografia či biológia, vznikne nová vonkajšia učebňa,“ dodal dosluhujúci primátor Kežmarku Ján Ferenčák.
Vďaka umelému osvetleniu bude možné v areáli športovať aj v chladných mesiacoch po zotmení, čo dá škole a ostatným subjektom väčšiu variabilitu pri organizácii jednotlivých tréningov. Aby nedošlo k prehriatiu a následnej degradácii umelej trávy, bude na mieste zabudované aj zavlažovanie.
Začiatok prác je podľa zástupcu zhotoviteľa stavby Borisa Suráka naplánovaný od polovice novembra. Celkový rozpočet projektu je viac ako 670.000 eur, pričom dotácia z Ministerstva financií SR bola vo výške 172.000 eur, z rezortu investícií takmer 390.000 eur a zvyšok dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov.
„Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby tu mohlo vzniknúť ihrisko s umelou trávou. To bude slúžiť nielen deťom vo veku prípraviek a starších žiakov, ale celej verejnosti,“ uviedol riaditeľ školy Dušan Tokarčík a ocenil finančnú podporu projektu zo strany mesta a ministerstiev financií a informatizácie.
Záťaž na športovisko je pomerne veľká a aktuálne zázemie si už vyžadovalo modernizáciu. Umelý trávnik prinesie podľa radnice viacero výhod. „Toto ihrisko je určené najmä pre malých futbalistov, aby mohli trénovať počas celého roka. Teším sa, že mladé talenty nájdu svoje zázemie práve na tomto ihrisku. Pre tých, ktorých bavia prírodné vedy ako geografia či biológia, vznikne nová vonkajšia učebňa,“ dodal dosluhujúci primátor Kežmarku Ján Ferenčák.
Vďaka umelému osvetleniu bude možné v areáli športovať aj v chladných mesiacoch po zotmení, čo dá škole a ostatným subjektom väčšiu variabilitu pri organizácii jednotlivých tréningov. Aby nedošlo k prehriatiu a následnej degradácii umelej trávy, bude na mieste zabudované aj zavlažovanie.
Začiatok prác je podľa zástupcu zhotoviteľa stavby Borisa Suráka naplánovaný od polovice novembra. Celkový rozpočet projektu je viac ako 670.000 eur, pričom dotácia z Ministerstva financií SR bola vo výške 172.000 eur, z rezortu investícií takmer 390.000 eur a zvyšok dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov.