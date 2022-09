Kežmarok sprevádzkoval Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kežmarok 27. septembra (TASR) - V Kežmarku tento týždeň sprevádzkovali Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktoré vybudovalo mesto za približne 6,5 milióna eur. Prví lekári tam začnú ordinovať už čoskoro. Informovala o tom hovorkyňa mesta Barbora Sosková s tým, že komplex je prepojený s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra a prinesie významné rozšírenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov širšieho okolia.



Okrem praktických lekárov bude centrum poskytovať aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Objekty a zariadenia jednotlivých oddelení boli projektované tak, aby spolu s nemocnicou tvorili jeden nedeliteľný funkčný celok. Riaditeľ nemocnice František Lešundák ocenil, že z centra budú môcť pacienti prejsť "suchou nohou" priamo do nemocnice. Na druhom nadzemnom podlaží je prechod, v tejto súvislosti budú musieť namiesto chirurgického oddelenia vytvoriť ambulancie. "Tým pádom prepojíme oba sektory a bude možné prechádzať cez túto chodbu až do zadnej časti, kde sú ostatné vyšetrovacie zložky," objasnil Lešundák.



V novopostavenej päťposchodovej budove sa nachádza 24 ambulancií, lekáreň, rehabilitačné centrum, dialýza a kongresové centrum s kapacitou do 300 osôb so záhradou s výhľadom na Vysoké Tatry. Zelená strecha je okrem estetického účelu podľa primátora Kežmarku Jána Ferenčáka prínosom aj z hľadiska energetických úspor a vhodných klimatických podmienok vo vnútri budovy. Dialyzačné stredisko je navrhnuté podľa najnovších parametrov – samostatná vetva ústredného vykurovania so samostatným meraním, samostatná vzduchotechnika s rekuperáciou a vlastnou klimatizačnou jednotkou, zabezpečujúca potrebné hygienické parametre priestoru.



Zrekonštruovali aj miestnu komunikáciu v areáli nemocnice, upravila sa prístupová cesta, parkovisko, chodník a oplotenie. "V suteréne budovy CIZS sa nachádza 34 nových a v exteriéri ďalších 30 parkovacích miest. Pribudlo aj päť nových cyklostojanov. Samozrejmosťou sú bezbariérové prístupy pre osoby so zdravotným postihnutím," doplnila hovorkyňa. Projekt je financovaný z eurofondov a mestského rozpočtu a samospráva chce prostredníctvom neho prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zdravie nielen pre svojich občanov, ale aj pre obyvateľov celého regiónu. "Od úrovne primárnej zdravotnej starostlivosti sa odvíja efektivita celej zdravotníckej pyramídy. Lekári a sestričky, ktorí sú s pacientmi v dennom kontakte, by mali mať pracovné prostredie a podmienky prispôsobené dnešnej modernej dobe," uzavrel Ferenčák.