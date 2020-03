V Kežmarku pomôžu starším a imobilným s nákupmi skauti

Kežmarok 19. marca (TASR) – Seniori nad 65 rokov a imobilní občania s trvalým pobytom v Kežmarku môžu využiť donášku nákupu až ku dverám. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová s tým, že donáškovú službu spúšťa samospráva v spolupráci so skautmi z 3. zboru Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok už od piatka (20. 3). Zámerom je, aby starší ľudia nemuseli vchádzať do obchodov a ohrozovať tak svoje zdravie.



"Mesto Kežmarok sa rozhodlo pomôcť občanom, ktorí patria medzi najviac rizikové skupiny ohrozené nákazou nového koronavírusu. Donášková služba bude zabezpečená dvakrát v týždni, v utorky a piatky," uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.



Objednávky budú podľa hovorkyne prijímať pracovníci Mestského úradu v Kežmarku prostredníctvom telefonických liniek každý utorok a piatok v čase od 8.00 do 12.00 h. "Nákup by mal byť dostatočne veľký na to, aby postačoval seniorom na viacero dní. Môže obsahovať akékoľvek potraviny, drogériu i voľnopredajné lieky," dodal primátor.



Zosumarizované objednávky mesto zašle skautom na vybavenie a tí budú nákupy roznášať v popoludňajších hodinách v utorky a piatky. "Pri doručení nákupu dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým občanom skauti predložia blok z pokladne a zinkasujú za objednaný nákup hotovosť. Donášková služba bude bezplatná," zdôraznila skautka a iniciátorka myšlienky Monika Sokáčová. Skauti budú podľa Šlosárovej oblečení v modrých vestách, šiltovkách, budú mať ochranné respirátory a rukavice. Fotografie dobrovoľníkov sú aj na stránke mesta.



Radnica žiada občanov, ktorí majú záujem tieto služby využívať, aby pri kontakte so skautmi, predovšetkým pri preberaní hotovosti a nákupu, dodržiavali bezpečnostný odstup a mali ochranu tváre. Zároveň apeluje na občanov, aby svoje príbytky otvárali až po overení osoby, ktorá nákup realizuje. V prípade veľkého záujmu sa služba rozšíri aj na ďalšie dni.