Svetelnú výzdobu v Kežmarku obohatenú o nové prvky zažne Mikuláš

Kežmarok 9. decembra (TASR) – Vianočná výzdoba sa v pondelok rozsvieti aj v podtatranskom mestečku Kežmarok. Tamojšia samospráva v uplynulých rokoch investovala do modernizácie svetelnej vianočnej a zimnej výzdoby. „Skrášlenie centra a ďalších častí mesta prispieva k vytvoreniu slávnostnej atmosféry počas adventného a vianočného obdobia,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.



V roku 2016 do centrálneho parku pribudol adventný veniec, dve hviezdy a na stĺpy verejného osvetlenia sa zakúpili kométy. O rok neskôr mesto kúpilo snehuliaka, priestorový prvok na stĺp pri radnici, osvetlenie tribúny, vrcholec vianočného stromčeka, cencúle, padajúci sneh na vianočný stromček či svietiacu kométu. „Zimnú atmosféru dotvárali i nové svetelné reťaze na konároch lipy pred radnicou. Minuloročná zima do parku pri Svetlonoske priniesla Betlehem a ďalších päť kusov komét na Hviezdoslavovu ulicu,“ priblížila Šlosárová.



Tohtoročnou novinkou zimnej výzdoby bude svietiaca fontána, ktorá je jedinečne navrhnutá priamo pre Kežmarok a počas zimných dní nahradí vodný prvok pred radnicou. Kežmarčanmi obľúbený snehuliak zmení svoje pôvodné miesto. „Na začiatok pešej zóny v smere od hradu nainštalujeme nový svetelný prvok a snehuliaka premiestnime do stredu kruhového objazdu na sídlisku Juh. V parku oproti červenému kostolu obyvatelia a návštevníci mesta nájdu, rovnako ako minulý rok, svetelný Betlehem. V parku na Toporcerovej ulici pri zastávke sa nachádzajú ďalšie svetelné prvky, ktoré spríjemnia nejednu večernú prechádzku mestom," upozornila hovorkyňa.



V pondelok počas mikulášskeho programu primátor Ján Ferenčák spolu s Mikulášom a deťmi odpočítajú slávnostné zapnutie osvetlenia. Vianočná výzdoba bude skrášľovať jednotlivé časti mesta do 7. januára.