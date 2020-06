V Kežmarku budú sa cez leto viaceré menšie podujatia

Kežmarok 4. júna (TASR) – Kultúra v Kežmarku bola značne ovplyvnená opatreniami súvisiacimi so zabránením šíreniu nového koronavírusu, napriek tomu sa v meste počas leta uskutočnia viaceré menšie podujatia.



Tie sa budú v menšom rozsahu organizovať na malom a veľkom pódiu na Hlavnom námestí, v záhrade administratívnej budovy mestského kultúrneho strediska či na nádvorí hradu. Pre divákov sa opäť otvára aj Kino Iskra. TASR o tom informoval referent oddelenia komunikácie a propagácie tamojšieho mestského úradu Ondrej Miškovič.



Organizačný výbor festivalu Európske ľudové remeslo v Kežmarku sa z dôvodu presunu festivalu na rok 2021 chystal pripraviť podujatie, ktoré by ponúkalo propagáciu tradičných remesiel v spojení s jesennými predajnými trhmi a bohatým kultúrnym programom.



„Žiaľ, terajšie nové usmernenia v oblasti zabránenia šíreniu nákazy novým koronavírusom, v ktorých zaznelo, že od 1. júla do konca roka je možné pripravovať podujatia s maximálnou kapacitou 1000 osôb, takýto druh podujatia s väčším počtom osôb nepripúšťajú,“ uviedla riaditeľka Mestského kultúrneho strediska(MsKS) v Kežmarku Barbora Kaprálová.



Podľa Miškoviča do kultúrneho života v meste sa chce aj v tomto roku zapojiť centrum voľného času a mestský športový klub. Aktivity pre občanov chystá i mestská knižnica, ktorá chce organizovať pravidelné čítania v záhradnej časti. Priestor na organizáciu podujatí v exteriéri poskytla aj záhrada administratívnej budovy MsKS. Pripravení na letnú sezónu sú i zamestnanci Kežmarskej informačnej agentúry a Výstavnej siene v Kežmarku.



Múzeum v Kežmarku muselo taktiež pre pandémiu zrušiť všetky podujatia, ktoré malo naplánované v tomto roku.



„S pani riaditeľkou MsKS sme sa dohodli tak, že budeme organizovať podujatia predovšetkým na nádvorí hradu, pretože tam sa dá počet ľudí odsledovať,“ priblížila riaditeľka múzea Erika Cintulová. Pri vstupe do hradu ľudí informujú o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia a počas sprevádzania po hrade je možný vstup len v obmedzených skupinách. Na hrade sa taktiež bude organizovať tradičné letné kino či divadelný festival.