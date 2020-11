Vo výstavnej sieni v Kežmarku prezentujú modrotlač v histórii a móde

Kežmarok 12. novembra (TASR) - Výstavu s názvom Farbené do modra – modrotlač v histórii a móde si môže verejnosť pozrieť v priestoroch výstavnej siene na Hlavnom námestí 64 v budove knižnice v Kežmarku. TASR o tom informoval Boris Švirloch z Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku s tým, že výstava je sprístupnená od štvrtka do 5. januára 2021 počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 h (na požiadanie v Kežmarskej informačnej agentúre) a od 13.00 do 17.00 h.



Výstavu pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku a Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Múzeum ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. „Výstava Farbené do modra predstavuje rôzne vývojové podoby modrotlače, ako ich poznáme na Slovensku – produkty a pamiatky tradičného farbiarskeho remesla, umeleckoremeselnú produkciu pôvodných výrobcov organizovanú a výtvarne usmerňovanú ÚĽUV-om, ako aj najnovšiu umeleckú tvorbu súčasných dizajnérov,“ uviedol Švirloch.



K osobitne vzácnym autentickým dokumentom patria podľa neho historické knihy vzorov ružomberského tlačiara Jána Mudrončíka z prelomu 19. a 20. storočia a z roku 1930, tlačené na cukrovarských kartónoch.



Dokumentačný fond Múzea ľudovej umeleckej výroby predstavuje verejnosti výstupy zo systematických terénnych výskumov ľudového odevu, ktoré ústredie organizovalo v 50. až 80. rokoch 20. storočia, a to vo forme vzorkovníc a kolorovaných kresieb. „Etapu umeleckoremeselnej produkcie modrotlače, ktorú je možné vymedziť rokmi 1950 až 2010, približuje ukážkami metráže, domáceho textilu i rôznych dobových noviniek, ako boli napríklad úsporné prestierania či nástenné kalendáre,“ priblížil Švirloch.



Ako dodal, nové podoby modrotlače sú prezentované prostredníctvom prác študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. Predstavené sú aj modrotlačové výrobky Lucie Dovalovej, ktorá spolupracuje s ÚĽUV-om od roku 2017. Módnu tvorbu prezentuje dizajnérka Eva Olexíková a módna návrhárka Mišena Juhász, ktorej kolekcia odevov pochádza z modrotlače Mateja Rabadu.