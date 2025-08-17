Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kežmarok zabezpečilo objekt určený na asanáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Mesto po asanácii objektu plánuje v danej lokalite investície do podpory bývania a rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Autor TASR
Kežmarok 17. augusta (TASR) - V záujme ochrany života a zdravia zabezpečilo mesto Kežmarok spolu s mestskou políciou objekt Tatranského miestneho priemyslu, ktorý je určený na asanáciu. Dôvodom bolo, že v okolí, ako aj priamo v takzvanej Bombičkárni zaznamenali v uplynulom období pohyb nepovolaných osôb. Radnica o tom informuje na sociálnej sieti.

Vzhľadom na to, že objekt je určený na asanáciu a hrozí riziko ohrozenia života a zdravia osôb pohybujúcich sa po ňom alebo v jeho okolí, mestská polícia bude vykonávať priebežné kontroly. V prípade zistenia neoprávneného pohybu osôb budú voči nim prijaté opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi,“ uviedol náčelník mestskej polície Štefan Šipula.

Mesto po asanácii objektu plánuje v danej lokalite investície do podpory bývania a rekonštrukcie ciest a chodníkov, čo však zatiaľ nezískalo podporu.
