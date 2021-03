Kežmarok začína s obnovou renesančnej zvonice

Kežmarok 19. marca (TASR) – Mesto Kežmarok začína s rekonštrukciou zvonice, ktorej vznik sa datuje do roku 1515. Informovala o tom Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že odovzdávanie renesančnej zvonice na komplexnú obnovu exteriéru sa konalo v piatok.



Ako ozrejmila, celkový rozpočet rekonštrukcie je vo výške 410.404,42 eura, pričom samospráva získala 247.401 eur ako podporu cez dve výzvy z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Zvyšok dofinancuje mesto z vlastných zdrojov.



„Zvonica sa nachádza v centre mesta a stojí v tesnej blízkosti Baziliky sv. Kríža, ktorej dejiny siahajú do 13. storočia a ktorá je často navštevovaná nielen domácimi, ale aj zahraničnými turistami. Je právom považovaná za najkrajšiu kampanilu na Spiši a teším sa, že ju obnovíme a uchováme tak kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. Na predávaní symbolického kľúča k zvonici sa okrem primátora zúčastnil aj predseda PSK Milan Majerský. Farár a rímskokatolícky dekan farnosti Kežmarok František Trstenský zvonicu pred odovzdaním ešte požehnal.



Rekonštrukcia zvonice je rozdelená na dve fázy, ktoré budú realizované v nadväznosti na seba. Prvá podľa Soskovej pozostáva z opravy a náterov fasády, kladenia pochôdzej, vonkajšej zámkovej dlažby s podkladovými vrstvami systému štrkodrvy a geotextílie a opravy oplechovania parapetov. Súčasťou fasády je nástenná maľba, ktorá si vyžaduje reštaurátorský prieskum a následné reštaurátorské opravy.



„V druhej fáze sú zahrnuté rekonštrukčné a reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie sgrafitovej výzdoby a historických omietok, nanesenie farebnej povrchovej úpravy, lazúr a v neposlednom rade reštaurovanie kamenného portálu so schodmi,“ opísala Sosková.



Stavba zvonice má pôdorys štvorca, v jej vnútri sú na drevenej konštrukcii zavesené tri zvony, pričom najstarší je z roku 1525. Na troch stranách fasády sa nachádzajú veľké arkádové zvukové okná. Na južnej strane sú umiestnené strieľne, stavba mala v minulosti fortifikačný charakter. Sgrafitová výzdoba mala podľa tradície zlatý podklad, preto ju nazývali zlatou vežou. Zvonicu zdobí renesančná štítková atika s erbmi cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarok.