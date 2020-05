Kežmarské školy a škôlky budú od 1. júna fungovať v obmedzenom režime

Kežmarok 25. mája (TASR) - Mesto Kežmarok otvára materské a základné školy, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti od 1. júna za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Od prvého až do piateho ročníka na tri základné školy nastúpi 886 žiakov, do dvoch materských škôl 157 žiakov. Uviedol to primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák na mimoriadnej tlačovej besede.



„Od prvého až do piateho ročníka nám prejavilo záujem 77,43 percenta žiakov a 22,57 percenta nenastúpi. Hovoríme len o prvom stupni a piatom ročníku. Treba dodať, že druhý stupeň - šiesty až deviaty ročník - nenastúpi. Z pohľadu druhého stupňa, ak by sa spustil, momentálne by sme mali veľké problémy, aby sme to zvládli,“ priblížil primátor.



Na školách budú platiť prísne opatrenia. Podľa primátora deťom a ich rodičom bude odmeraná teplota, zároveň bude zabezpečená aj dezinfekcia na ruky. Maximálny pohyb rodičov s deťmi bude len do priestorov šatní. Tam deti prevezme učiteľka, ktorá bude mať všetky ochranné pomôcky, akými sú štíty, rúško a rukavice. Ferenčák dodáva, že prvý deň budú musieť všetci vyplniť dotazníky, či je dieťa zdravé a nemá cestovateľskú anamnézu. Deti budú môcť byť len v uzavretých skupinách s maximálnym počtom 20. Na chodby budú môcť deti chodiť len s rúškami. V rámci tried môžu byť bez rúšok.



Na školách bude zabezpečené aj stravovanie, ktoré sa bude realizovať po skupinách. „Veľký problém vidíme, čo sa týka školského klubu, keďže tieto deti majú byť v uzavretých skupinách, nemajú sa miešať. To znamená, že keď máme 20 tried, mali by sme mať 20 školských družín. To nie je možné. Tam čakáme ešte na usmernenie, ako sa s týmto vyrovnať,“ ozrejmil Ferenčák.



Referent oddelenia školstva a mládeže Ladislav Petras uvádza, že všetci učitelia základných škôl sú zapojení do výchovy a vzdelávania, nikto neodmietol. „Učitelia druhého stupňa budú vypomáhať učiteľom na prvom stupni a dištančné vzdelávanie budú prevádzať zo základnej školy. Takže máme tam potvrdenú stopercentnú účasť. Tešíme sa všetci a verím, že to zvládneme. Podpora z mesta je, nevidíme v tom žiadny problém,“ konštatuje Petras. Dodáva, že osnovy v školách sú zredukované a pôjde tam skôr o opakovanie učiva a prípravu na september.



Podľa primátora materské školy budú fungovať za tých istých bezpečnostných predpisov. Rozdiel oproti základným školám je jedine v tom, že tam je maximálny počet detí v triede 15. Mesto obmedzuje fungovanie na dve škôlky zo štyroch. Ferenčák vysvetlil, že počas koronakrízy začali rekonštrukciu dvoch škôlok. Zvyšné dve dokážu pokryť záujem rodičov. „Nastupuje nám 157 žiakov a je to polovica z celkového počtu. Nemuseli sme odmietnuť žiadne dieťa, tie kapacity sú dostatočné. Škôlky, ktoré sú v rekonštrukcii budú dokončené do konca júna, to znamená, že od júla všetky štyri škôlky pôjdu do plnej prevádzky,“ doplnil primátor.