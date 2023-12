Zastupiteľstvo v Kežmarku nebolo uznášaniaschopné, termín preložili

Kežmarok 5. decembra (TASR) - Časť poslancov mesta Kežmarok neprišla na pondelkové (4.12.) mestské zastupiteľstvo. Nebolo tak uznášaniaschopné, ani spôsobilé rokovať. Na rokovaní sa zúčastnilo len osem z 18 členov mestského parlamentu, nepomohol ani jeho posun do večerných hodín. Informovala o tom hovorkyňa mesta Elena Smrigová s tým, že v pláne bolo rokovanie o všeobecne záväzných nariadeniach, daniach a poplatkoch, či územnom pláne.



"Prvýkrát v histórii mesta sa stalo, že sa poslanci nezúčastnili na zastupiteľstve. Skutočne netuším, čo bolo dôvodom ich neúčasti, keďže sa malo rokovať o daniach a poplatkoch, ktorých schválenie je potrebné k následnému schváleniu mestského rozpočtu," uviedol primátor mesta Ján Ferenčák. Vlani na neschválené zmeny miestnych daní a poplatkov mesto podľa neho doplatilo a spadlo v prvých mesiacoch do rozpočtového provizória. Zastavili sa tak investície i podpora kultúry či športu. "Určite si neprajem, aby sa opakoval minuloročný scenár a verím, že sa spolu s poslancami stretneme na preloženom decembrovom zastupiteľstve," dodal. Termín presunuli na stredu 6. decembra s približne rovnakým programom.



Zmeny by sa v prípade schválenia dotkli dane z nehnuteľností, za psa, predajné automaty, či poplatkov za užívanie verejného priestranstva a ubytovanie. "Miestne dane a poplatky plánujeme upraviť na najnižšie možné sadzby a navyšovali by sa len o infláciu, aby sme tak zabezpečili chod mesta a výrazne nezaťažili občanov," objasnil Ferenčák. Sadzby dane z bytov a nebytových priestorov by sa mali zvýšiť o desať percent, za ubytovanie o 10 centov. V roku 2024 by sa dotklo Kežmarčanov inflačné navýšenie o 15 percent za komunálne odpady. Bola by pridaná daň za umiestnenie skládky materiálu a zabratie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla alebo obytným prívesom. Zmeny v rámci územného plánu by sa dotkli funkčného využitia a regulácie priestorového usporiadania v meste.



"Neschválených 11 zmien by podporilo rozvoj bývania v Kežmarku. Mohol by sa tak začať stavať najdôležitejší obchvat cez mesto, bývanie pre seniorov a bývanie v lokalite kasární, či budovať cyklochodník smerom na Stráne pod Tatrami, či zlepšiť podmienky pre priemysel," doplnil Ferenčák s tým, že mesto tieto zmeny považuje za dôležité pre rozvoj.



Predseda jedného z poslaneckých klubov Tomáš Šimoňák pre TASR potvrdil, že z ich strany určite nešlo o obštrukciu. "Väčšina našich členov sa nezúčastnila zo zdravotných dôvodov, aj ja sám som práve preto neprišiel. Ostatní pokiaľ mám informácie boli mimo mesta," uviedol Šimoňák. Dodal, že ak mu to zdravotný stav dovolí, na náhradnom rokovaní sa v stredu zúčastní.