Kežmarskí žiaci nastúpia do škôl od 8. marca bez väčších zmien

Kežmarok 3. marca (TASR) – Kežmarskí žiaci zasadnú do školských lavíc od pondelka (8. 3.) tak ako doteraz. Rodičia však musia byť zamestnaní a podpísať čestné prehlásenie. TASR o tom informoval Ondrej Miškovič z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že zmena sa tak v praxi dotkne iba rodičov, ktorí nie sú zamestnaní.



Riaditelia materských škôl (MŠ) a základných škôl (ZŠ) v Kežmarku sa v stredu dohodli na ďalšom fungovaní. Miškovič priblížil, že možnosť prezenčnej výučby v MŠ a na prvom stupni ZŠ bude zachovaná prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Podľa Miškoviča do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači, učitelia MŠ a na prvom stupni ZŠ, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.



„Pre rodičov, ktorí nutne musia byť na pracovisku, budú otvorené MŠ a prvý stupeň ZŠ aj naďalej. Vzor čestného vyhlásenia o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu nájdu rodičia na webe ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole,“ ozrejmil vedúci školského úradu v Kežmarku Ladislav Petras. Ako doplnil primátor mesta Ján Ferenčák, pre stabilnú situáciu v šírení ochorenia COVID-19 v Kežmarku idú žiadať ministra o to, aby do škôl nastúpil i druhý stupeň ZŠ.