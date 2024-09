Kežmarok vyzýva kraj, aby platill prenájom budov, kde sídlia školy

Kežmarok 4. septembra (TASR) - Krajská prokuratúra potvrdzuje, že Prešovský samosprávny kraj (PSK) má povinnosť platiť mestu Kežmarok za prenájom budovy, kde sídli škola umeleckého priemyslu (ŠUP). Uviedla to hovorkyňa mesta Elena Smrigová.



Smrigová objasnila, že kežmarská samospráva už niekoľko rokov iniciuje rokovania s PSK ako zriaďovateľom stredných škôl o výške nájomného za užívanie budov vo vlastníctve mesta. Jednou z nich je aj ŠUP, ktorá doposiaľ platila nájomné jedno euro ročne. "Mestské zastupiteľstvo (MsZ) schválilo nájom pre školy vo výške 10 percent z hodnoty majetku ešte v roku 2023," vysvetlila Smrigová. Okrem ŠUP ide aj o Hotelovú akadémiu (HA) Otta Brucknera. Nájomné by bolo vypočítané na základe znaleckého posudku. Mesto tvrdí, že PSK to odmietol a nepredložil žiaden protinávrh.



Primátor Ján Ferenčák uviedol, že kraj sa v apríli obrátil na okresnú prokuratúru s podnetom na preskúmanie zákonnosti uznesenia MsZ. Tá však potvrdila, že rozhodnutie poslancov spĺňa všetky zákonné požiadavky, a nezistila žiaden nesúlad so zákonom. Primátor dodal, že PSK rozhodnutie nezmenil ani po zistení prokuratúry, uznesenie považoval za zmätočné a očakával rozhodnutie Krajskej prokuratúry (KP) Prešov o opakovanom podnete. V auguste KP podľa primátora upovedomila PSK, že jeho podnet bol odložený. "Po rozhodnutí oboch prokuratúr je zrejmé, že sme pri zvýšení nájomného postupovali v súlade so zákonom a zmluvou o nájme. PSK teda už nemá na čo čakať, ale začať si plniť svoje povinnosti," vyzýva primátor.



Darina Siskovičová poverená vedením HA pre TASR uviedla, že problém súvisí s nedokončeným zámerom študentského kampusu, ktorý mal vzniknúť v lokalite bývalých kasární. "Z nášho pohľadu a podľa platnej zmluvy o nájme by sme mali platiť ročný prenájom vo výške jedného eura až dovtedy, kým sa nepresťahujeme do nového kampusu. Keďže sa projekt nateraz zastavil a zrejme nemá budúcnosť, nemáme sa kam presťahovať," skonštatovala riaditeľka. HA aktuálne sídli v dvoch budovách mesta Kežmarok a za prenájom mesto po novom požaduje nájomné vo výške približne 78.000 eur ročne. Pôvodne budovy patrili PSK, ten ich však ešte za bývalého vedenia zamenil s mestom práve za areál kasární. "My by sme boli najradšej, keby nám mesto budovy vrátilo," dodala Siskovičová a predpokladá, že prípad skončí na súde.



Ferenčák dodal, že mesto má zákonnú povinnosť chrániť, udržiavať a zachovávať svoj majetok. Pri nájme priestorov za euro ročne nie je podľa neho možné tvoriť rezervu na nevyhnutné opravy. "V prenajímaných budovách sú potrebné rozsiahlejšie investície. Podľa statickej analýzy z roku 2024 v budove, ktorú užíva ŠUP, je potrebné bezodkladne vykonať viacero rozsiahlych zásahov do nosnej konštrukcie krovu s predbežným rozpočtom vo výške niekoľko stotisíc eur. Momentálny stav strechy môže potenciálne ohroziť osoby nielen v budove, ale aj v jej okolí," zdôraznil a dodal, že ak mesto prenajme svoj majetok za nižšiu cenu, ako je trhová, nepriamo tak danému subjektu poskytuje určitú formu dotácie. Tieto prostriedky podľa neho potom chýbajú na zabezpečenie povinností v materských a základných školách či v iných oblastiach.