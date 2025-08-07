< sekcia Regióny
Kežmarok: Zmena katastrálnej hranice s Ľubicou prináša komplikácie
Autor TASR
Kežmarok 7. augusta (TASR) - Zmena katastrálnej hranice medzi mestom Kežmarok a susednou obcou Ľubica zasiahla približne 3200 obyvateľov. Ich trvalý pobyt je síce v Kežmarku, avšak podľa aktuálneho zápisu do katastra už patria pod obec Ľubica. Mesto Kežmarok na sociálnej sieti po stredajšom (6. 8.) rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) upozornilo, že rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok, ktorý ešte v závere júna zmenil hranice katastrálnych území, spôsobuje vážne problémy v každodennom živote obyvateľov. Samospráva kompetentných vyzýva, aby konali.
„Je to právna neistota pri úveroch a prevodoch nehnuteľností, poskytovanie sociálnych služieb a opatrovateľskej činnosti, nemožnosť prihlásenia na trvalý pobyt, obmedzenie volebného práva, ohrozenie sociálnych služieb viazaných na trvalý pobyt či strata právomocí mestskej polície. Zároveň je tu riziko kolapsu odpadového hospodárstva, ale aj ohrozená údržba ciest, chodníkov, zelene a verejného osvetlenia. Mesto už nebude môcť regulovať parkovaciu politiku ani vydávať parkovacie karty v spornom území,“ vymenovala kežmarská radnica.
Mesto dodáva, že pre rozvoj tohto územia dalo spracovať viaceré projektové dokumentácie týkajúce sa kompletnej rekonštrukcie vnútrobloku na Ulici Karola Kuzmányho, revitalizácie a rozšírenia parkovacích plôch na Petržalskej ulici či obnovy kontajnerových stojísk. Týmto krokom boli predmetné investície v tomto území podľa kežmarskej samosprávy zmarené.
MsZ preto vyzvalo Okresný úrad Kežmarok na vrátenie hraníc do stavu k 1. januáru 2025 vzhľadom na neukončené súdne konanie na Najvyššom správnom súde SR. Zároveň žiada predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD) a poslancov o opätovné schválenie zákona o územných sporoch, predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby predložil nový vládny návrh zákona, ak nebude veto prelomené, a prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby po schválení zákona ho bezodkladne podpísal.
„Vyzývame tiež obec Ľubica, aby okamžite plnila všetky zákonné povinnosti samosprávy na území, ktoré jej boli rozhodnutím pridelené, a aby uzavrela nájomné zmluvy na užívanie majetku mesta Kežmarok vrátane komunikácií, osvetlenia a inej infraštruktúry,“ dodalo mesto. Zdôraznilo, že budú aj naďalej presadzovať zákonné a spravodlivé riešenie vzniknutej situácie. Zároveň MsZ odporúča dotknutým obyvateľom prípravu ďalšej petície, kde prejavia vôľu byť obyvateľmi Kežmarku.
Spor o katastrálne územie medzi Ľubicou a Kežmarkom trvá už približne 33 rokov. Predmetné sídlisko postavili ešte v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď bola Ľubica mestskou časťou Kežmarku. V roku 1992 sa obec osamostatnila a mala nasledovať dohoda o usporiadaní sídliska Juh, tá však nevznikla.
