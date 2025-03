Kežmarok 25. marca (TASR) - Mesto Kežmarok zrekonštruuje Kostolné námestie a Novú ulicu, zároveň zrealizuje vodozádržné opatrenia na ulici Nižná brána. Vedúca oddelenia komunikácie a propagácie mesta Jarka Hlaváčová informovala, že prvú etapu obnovy Kostolného námestia a Novej ulice bude samospráva financovať z vlastných zdrojov. Na druhú časť podali žiadosť o dotáciu z programu Interreg, ktorá je v súčasnosti v procese hodnotenia.



"Projekt sa týka priestoru okolo Baziliky sv. Kríža a uličiek, ktoré spájajú toto námestie s Hlavným a Hradným námestím. Realizáciou dôjde ku kompletnej výmene konštrukcií komunikácií a spevnených plôch, pričom súčasná organizácia dopravy zostane zachovaná. Súčasťou stavebných prác je aj modernizácia verejného osvetlenia, rozšírenie kamerového systému, sadové úpravy a osadenie drobnej architektúry," priblížila Hlaváčová. Z údajov zverejnených na webovej stránke mesta vyplýva, že náklady na rekonštrukciu tejto časti mesta sú približne 2,5 milióna eur.



Druhým projektom sú vodozádržné opatrenia na ulici Nižná brána, financovaný je z Programu Slovensko. Ide o obnovu existujúceho parkoviska, ktoré prejde stavebnými a sadovníckymi úpravami. Navrhnuté sú tam dažďové záhrady, ktoré zachytia dažďovú vodu a umožnia jej prirodzené vsakovanie do podložia. Povrch parkoviska bude z vodopriepustnej betónovej dlažby uloženej do štrkového lôžka so špeciálnou sorpčnou textíliou, ktorá zároveň zachytí ropné látky. Súčasťou úprav je aj osadenie nových obrubníkov a výsadba vzrastlých stromov, čím vznikne nový zelený priestor s funkčnou ekologickou hodnotou. Zo zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že celková cena diela je 305.000 eur s DPH a dĺžka realizácie je 90 dní.



"Tieto investície sú súčasťou nášho dlhodobého úsilia modernizovať Kežmarok a zároveň zavádzať opatrenia, ktoré rešpektujú životné prostredie a klimatické výzvy. V takýchto projektoch budeme pokračovať - čakajú nás ešte ďalšie dôležité investície, ktoré posunú naše mesto dopredu," dodal primátor Ján Ferenčák.