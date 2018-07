Kežmarská nemocnica investuje dotáciu z EÚ do prístrojového vybavenia

Dôvodov, prečo sa nemocnica rozhodla žiadať zdroje z fondov Európskej únie, je niekoľko, keďže potrebuje obnoviť morálne zastarané prístroje.

Kežmarok 17. júla (TASR) – Kežmarská nemocnica bola vlani úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu cez Integrovaný regionálny operačný program a na projekt získala 3,8 milióna eur. „Niektoré investície sa už v súčasnosti realizujú, ukončenie investičného zámeru je predpokladané do januára 2021,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Agel SK Alžbeta Sivá.



Práve táto skupina pred časom získala Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku do prenájmu na 20 rokov. Sivá dodala, že vedenie zdravotníckeho zariadenia spomínané prostriedky z európskych fondov použije predovšetkým do výmeny prístrojového vybavenia. „Okrem iného sa plánuje aj nákup CT, RTG a UPV prístrojov. Počíta sa tiež s obnovou lôžkového fondu, modernizáciou informačných sietí, výmenou výťahov, kompresorovne a náhradného elektrického zdroja,“ vymenovala hovorkyňa s tým, že v pláne je i zateplenie časti areálu nemocnice.



Dôvodov, prečo sa nemocnica rozhodla žiadať zdroje z fondov Európskej únie, je niekoľko, keďže potrebuje obnoviť morálne zastarané prístroje. „Veríme, že investície prispejú k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu a kultúrnejšiemu fungovaniu nemocnice s pozitívnym dosahom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Naším cieľom je zabezpečiť zlepšenie dostupnosti odborných vyšetrení, rýchlejšiu diagnostiku a následnú cielenú liečbu pacienta,“ upozornil riaditeľ kežmarskej nemocnice Viktor Halíř. Ide o veľkú investíciu, ktorá v tomto zdravotníckom zariadení nebola desiatky rokov.



Skupina AGEL v rámci svojich aktivít v kežmarskej nemocnici vybuduje tzv. statimové laboratórium, obnoví vstupnú halu a časť priestorov. Plánovaná je i výmena postelí na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny i na ďalšom vybranom oddelení. „Kežmarská nemocnica má toho času novú správnu radu zloženú zo štyroch členov našej spoločnosti a troch zástupcov mesta Kežmarok. Vedenie zostalo nezmenené a riaditeľ bol potvrdený správnu radou vo funkcii,“ uzavrela Sivá. Spádovú oblasť nemocnice tvorí takmer 70.000 obyvateľov okresu Kežmarok.